Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 23:59

Ликвидирован один из старейших активов Пригожина

RTVI: связанный с Пригожиным «Комбинат питания» официально ликвидировали

Евгений Пригожин Евгений Пригожин Фото: Елена Копылова/РИА Новости
Один из старейших активов предпринимателя Евгения Пригожина — «Комбинат питания» — официально ликвидирован, сообщает телеканал RTVI со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Решение о закрытии компании последовало весной, после того как холдинг «Конкорд» лишился контрактов на поставку провизии для Минобороны РФ.

«Комбинат питания», учрежденный в 2009 году, объединял фабрики-кухни «Конкорда» в Санкт-Петербурге, Всеволожском районе Ленинградской области и в Новой Москве. После потери армейских заказов начался распад производственной сети. Еще в 2024 году комбинат в поселке Янино перешел под контроль RBE Group Андрея Шокина. В апреле 2025 года СМИ сообщили, что производство в селе Кленово (мощностью до 150 тонн продукции в сутки) перешло к ГК «Киевская площадь».

Ранее сообщалось, что Петроградский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего топ-менеджера медиахолдинга «Патриот», связанного с Пригожиным, Илью Горбунова к 10 годам колонии строгого режима по уголовному делу о вымогательстве. Также мужчину оштрафовали на 500 тысяч рублей.

