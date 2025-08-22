Мать Пригожина рассказала о последней встрече с сыном Мать Пригожина Виолетта: во время последней встречи сын выглядел обреченным

Мать связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина Виолетта заявила, что последний раз виделась с ним 15 августа 2023 года, а уже 23 августа он погиб. В интервью «Фонтанке» женщина подчеркнула, что видела в поведении сына некую обреченность.

Когда последний раз я его видела 15 августа, то могу сказать, что это было похоже на обреченность. А 23-го его не стало, — пояснила мать.

Родственница бизнесмена также заявила, что не знает причины авиакатастрофы, в которой погиб ее сын. Она рассказала, что на месте крушения самолета в Тверской области выкуплен участок, где установят памятник Пригожину.

Евгений Пригожин погиб 23 августа 2023 года в авиакатастрофе в Тверской области. На борту воздушного судна также находился командир ЧВК Дмитрий Уткин.

Между тем писатель Александр Проханов рассказал, что Пригожин стал прототипом главного героя его нового романа «Лемнер». По его словам, в этом человеке присутствует стихия русских безумных смутьянов, как Емельян Пугачев и Стенька Разин, но, с другой стороны, он похож на генерала Власова, вонзившего нож в спину родного государства.