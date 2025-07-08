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08 июля 2025 в 23:00

«Русский народ — подранок»: Проханов о Путине, Трампе, мигрантах и СВО

Александр Проханов, Владимир Путин Александр Проханов, Владимир Путин Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Писатель Александр Проханов в интервью NEWS.ru рассказал, что думает о политике президента России Владимира Путина, главы Белого дома Дональда Трампа и о погибшем бизнесмене Евгении Пригожине. Он также объяснил, в чем заключается главная ошибка Израиля в противостоянии с палестинцами, кто виноват в конфликте России и Украины и когда завершится СВО.

«Путин — герой моих романов»

— Александр Андреевич, в июне 2025 года вам присвоили звание Героя Труда. Как ощущения?

— Я принимаю награды без всякого снобизма и иронии, которая свойственна некоторым пресыщенным деятелям культуры. Получив эту высшую награду из рук президента Владимира Путина, я мысленно делюсь ею со всеми друзьями, живыми и мертвыми, которые содействовали возвращению в русскую политику курса, направленного на отстаивание интересов нашей страны и ее возвеличивание.

— Каково это — стоять рядом с президентом?

— Если вы думаете, что я будто оказался рядом со спустившейся с небес Пресвятой Богородицей, то нет, не было религиозного обожания. Я и прежде встречался с президентом, видел его в самых разных состояниях. Одно из самых ярких — после возвращения Крыма в состав РФ, когда он делился со мной своими впечатлениями и эмоциями. Мне это было очень дорого и важно.

Здесь (в Кремле. — NEWS.ru), оказавшись рядом с Путиным, я испытывал глубочайшее почтение и уважение к президенту. Мое отношение к нему на протяжении всех этих лет было очень сложное, оно описывало этакую дугу, связанную с моим постепенным принятием его. Кажется, мне удалось многое в нем почувствовать. Я продолжаю его разгадывать — он является героем моих романов.

Президент РФ Владимир Путин и писатель Александр Проханов (справа налево), удостоенный звания Героя Труда РФ, на церемонии вручения государственных премий и наград в Большом Кремлевском дворце в День России Президент РФ Владимир Путин и писатель Александр Проханов (справа налево), удостоенный звания Героя Труда РФ, на церемонии вручения государственных премий и наград в Большом Кремлевском дворце в День России Фото: Александр Щербак/ТАСС

«Пригожин ворвался в русскую политику и сгорел как метеорит»

— Вы сейчас работаете над новым романом?

— Мои последние произведения вышли в прошлом году. За них я получил «Слово» — это самая престижная, недавно утвержденная литературная премия. Скоро выйдет в свет очень важный для меня роман «Лемнер». Прототипом главного героя служит бизнесмен Евгений Пригожин, который ворвался в русскую политику, в русскую жизнь, прожег ее мгновением, своим ярким и чудовищным поведением и сгорел как метеорит. Он оставил после себя большой след обожателей и целую вереницу недругов. Я описываю в романе главного героя как его понимаю, в контексте всех сегодняшних событий — военных, политических и мировоззренческих.

— Как вы относитесь к Пригожину?

— Как художник я отношусь к нему как к ярчайшему персонажу, над которым будет ломать перья не один литератор. В нашу эпоху он создал образ фантасмагорического русского витязя, который посягнул на святая святых — русское царство и царя. При этом он, считаю, совершил грандиозное предательство — оставил фронт, а также предпринял попытку военного мятежа.

В Пригожине присутствует стихия русских безумных смутьянов, таких как Емельян Пугачев или Стенька Разин. С другой стороны, он сопоставим с Гришкой Отрепьевым, князем Андреем Курбским или генералом Андреем Власовым — все они вонзают нож в спину родного государства. Это противоречие присуще не только натуре Пригожина, но и всей русской истории, которая пестрит самозванцами, вероломными изменниками и предателями. Такие личности нередки в нашей истории.

«Первым, кого они повесят на фонарном столбе, буду я»

— Что вы думаете об уехавших за границу россиянах? Не исключено, что после окончания СВО кто-то из них захочет вернуться. Стоит ли их пускать обратно?

— Кто я такой, Бастрыкин, что ли (Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета РФ. — NEWS.ru)? Если спецоперация завершится поражением России, если французский Иностранный легион будет победно маршировать по Красной площади и сюда вернутся Виктор Шендерович или Сергей Пархоменко (внесены Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru), это будет одно возвращение, кровавое. Тогда первым, кого они повесят на фонарном столбе, буду я.

Виктор Шендерович Виктор Шендерович Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Если Россия одержит победу, в чем я не сомневаюсь, и русская власть ее укрепит, продемонстрировав абсолютную жизнеспособность, их (уехавших. — NEWS.ru) возвращение должно быть сопряжено с определенным ритуалом. Им нужно будет пересмотреть свою точку зрения в отношении СВО, Путина, а также русской истории.

— Что будет с айтишниками и теми, кто уехал из-за страха мобилизации?

— Те, кто уехал из-за страха мобилизации, заслуживают презрения. Нашу страну можно любить или не любить, но в 1941 году ее защищали и зеки, и раскулаченные крестьяне, рвался оборонять Антон Деникин. Это было их государство.

Что сказать уехавшим? Попытаться их вернуть? Это не в моих правилах. Это люди, которые продемонстрировали глубинную несостоятельность. Им нужно ехать не в Россию, а в Силиконовую долину. Там они продолжат работу над оружием, направленным против РФ. Эти люди не вызывают у меня никакого интереса.

«Писатели — это зубастое племя»

— Как вы считаете, что потеряла русская литература из-за отъезда писателей-иноагентов из России?

— Что значит потеряла? Они остаются писателями, пишут на русском языке, их книги выходят. Люди, которые их почитали, могут их раздобыть, они не являются смертельно опасными. За чтение этих книг, как в СССР, не сажают в тюрьму. Русская культура ничего не потеряла.

Что потеряли писатели, вот в чем вопрос. Я не знаю… Мне кажется, они уехали из России, исполненные огромного разочарования, ненависти и страдания. Это делает их творчество очень ядовитым, негативистским по отношению к России. Его вполне можно определить как русофобское.

Дмитрий Быков Дмитрий Быков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отъезд писателей и их причисление к иноагентам ложится тяжелым бременем. Они становятся моральными изгоями. Это усиливает их негативное отношение к России и отдаляет еще больше от русской реальности и среды. Я не вижу в этом ничего положительного, это мучительный процесс.

— Книги писателей-иноагентов, которые были популярны у россиян, например Дмитрия Быкова, Дмитрия Глуховского, Людмилы Улицкой (внесены Минюстом РФ в список иноагентов), редко можно встретить в российских магазинах.

— Между литературой и властью всегда были мучительные отношения. Бывают мгновения, когда видение художника совпадает с видением государства. Например, Владимир Маяковский воспевал государство, был его глашатаем. Потом он по неизвестным причинам покончил с собой. Александр Фадеев, который написал «Молодую гвардию», также совершил суицид.

Между государством и писателем бывают периоды удивительного совпадения, но часто они расходятся. Были два направления советской литературы: деревенская и городская. Внешне они близки государству. Власть награждала их представителей, «обнимала», они были признанными. А внутренне эти направления были крайне враждебны государству. Они были глубинно антисоветскими. Первые не могли простить власти разрушение русской деревни, вторые — так называемый Большой террор, уничтожение ленинской гвардии.

Часто государство, если оно авторитарно, очень чувствительно к критике и уничтожает художников. Были расстреляны Николай Гумилев и Павел Васильев. Многие художники были репрессированы. Но сегодняшнее государство не террористическое и не применяет методы террора к вольнодумцам. Оно обозначает свое отношение к ним.

Александр Проханов Александр Проханов Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Писатели — не безобидные существа, не полевая трава. Это очень зубастое племя. Они сгрызают власть, изгрызают государство. Советскую власть изгрызали все: и Александр Солженицын, и Варлам Шаламов, и Виктор Астафьев.

«Не надо было пускать в Беловежье это пьяное чудовище»

— Как вы считаете, можно ли было решить наши разногласия с Украиной и Западом, не прибегая к оружию?

— Конечно. Просто не надо было разрушать Советский Союз и пускать в Беловежье это пьяное чудовище, которое поставило там свою подпись (под Беловежскими соглашениями. — NEWS.ru). По мере того как высыхали чернила, начинала литься кровь. То, что сейчас происходит на Украине, где льется русская и украинская кровь, — кровоточит та чудовищная подпись.

Это произошло, как только Украину отделили от России. Непонятно, почему. Мешала? Украине было плохо с нами? Была мощная совместная экономика, два народа жили как одна семья. Но надо было зачем-то разделить… Это был американский геостратегический заказ, написанный по лекалам [Збигнева] Бжезинского (политолог, автор книги «Великая шахматная доска». — NEWS.ru). С этого момента началось противостояние России и Украины, произошла накачка Украины антирусскими элементами. И в итоге мы получили современную Украину [Владимира] Зеленского.

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Andreas Stroh/IMAGO/Global Look Press

— Как вы думаете, когда закончится СВО?

— Засекайте. Спецоперация закончится, как только мы приблизимся к победе. Россия ее уже одержала, но еще медленно к ней приближается: по хуторку, деревеньке и поселочку.

«Трамп — гигантский целлулоидный попугай»

— Что вы думаете о попытках президента США Дональда Трампа выступить посредником в урегулировании конфликта РФ и Украины?

— Он пришел как мессия, чтобы объявить новый мир, спасти Америку от огромного бремени, которое она на себя взвалила. Он пришел как спаситель всей цивилизации. Но мы видим, что громогласные заявления Трампа и шараханье из стороны в сторону многих разочаровывают. Я как-то назвал его гигантским целлулоидным попугаем, внутри которого грохочет горох. Вот он такой человек. Это его грохотание продолжится, но мир не изменится в лучшую сторону, только в худшую.

Я ожидаю, что Трамп сделает очень много самых разных экзотических и сумасшедших заявлений. Он хотел присоединить Гренландию и Канаду к США. Очередь за Австралией. А где Австралия, там и Новая Зеландия. Это глобалистское безумие делает его не совсем безобидным утопистом с ядерным оружием в кармане.

Надо вглядеться в его лицо. Давайте посмотрим внимательно в его тяжелые, заполненные мглой зрачки. Пожалуй, я сменю свой эпитет. Он не попугай, а человек, который достиг бессмертия. Он Агасфер, Вечный жид, который начнет бродить по пустыням, льдам Гренландии и пампасам Австралии. Он будет тосковать среди людей, а его подругами станут самки кенгуру.

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM

— Многие возлагали на Трампа большие надежды. Говорили, что он придет к власти, закончится СВО, с РФ снимут санкции. Но пока этого не случилось.

— Русский человек очень наивный и доверчивый. Он изнывает под бременем, которое несет народ на протяжении столетий. Верит в чудо, в нового царя, как уверовал в Михаила Горбачева. Русский человек увидел солнце, лучистого разговорчивого человека с нормальной речью, с честным лицом после этих страшных полумертвых существ, которых одного за другим хоронили под Кремлевской стеной. Было обожание Горбачева, потом оно сменилось обожанием Ельцина, теперь это обожание Трампа. Александр Блок сказал: «Какому хочешь чародею отдай разбойную красу». Россия — она такая.

«Евреи уничтожили миф о холокосте»

— Трамп пытается урегулировать отношения между Израилем и Ираном. Кто, по-вашему, прав, а кто виноват в этом конфликте?

— Кто виноват в войне между Спартой и Афинами? Кто виноват в том, что происходило между Римом и Карфагеном во время Пунических войн? Никто не виноват.

В чем величие Израиля? Это маленькая бактерия, которую вывели в пробирке великие державы, заразили ею маленькую территорию на Ближнем Востоке, вычистив от исконного населения — палестинцев. Эта бактерия выросла, размножилась, ее питали соками европейцы и американцы. Она стала государством, которое начало кроваво уничтожать палестинцев.

То, что они (евреи. — NEWS.ru) сделали с Газой, само по себе ужасно. Совершив этот чудовищный геноцид, убивая детей, женщин, не щадя ни пола, ни возраста, они уничтожили «миф о холокосте», который сделал евреев народом-мучеником и страдальцем. Теперь они сами устроили геноцид и выступили в роли нацистов. Где этот несчастный, гонимый народ, получивший атомную бомбу и уничтожающий одну страну за другой?

Сама матушка-история виновата в этом. Все мои симпатии — на стороне Ирана и Газы.

Сторонники «Хезболлы» украшают улицу иранскими флагами Сторонники «Хезболлы» украшают улицу иранскими флагами Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

— Чем закончится конфликт Ирана и Израиля? Владимир Жириновский говорил, что ядерной войной.

— Мы ждали этой войны. Слава богу, этого не случилось. Жириновский — пророк, но не первого разряда. Мне это дело хорошо знакомо. Еще в советское время власть открыла мне всю ядерную триаду СССР. Я летал на ядерных бомбардировщиках, спускался в ракетные шахты, ходил на атомных подводных лодках, видел ядерный взрыв в Семипалатинске. Я понимаю, что это такое.

«Русский народ — подранок»

— Сейчас в российском обществе остро стоит проблема мигрантов. Еще в 2012 году вы писали о том, что они постепенно замещают россиян, потому что русский народ убывает с гибельным укладом жизни. Что вы имели в виду?

— Я имел в виду обстоятельства, которые уменьшают численность русского народа. Этот уклад состоит из множества элементов, которые до конца не изучены. Все стремления остановить угасание не приводят к успеху. И льготная ипотека, и забота о многодетных матерях, и материнский капитал, и ордена матерям-героиням — этого абсолютно недостаточно.

Одни говорят, что нужно расселять столицы и большие города в деревни. Другие считают, что необходимо усилить русский фактор — поднять на высоту русскую мощь, силу и имперскость. Но это все неполные рецепты. Это огромная загадка, которая не является сугубо демографической.

Уклад мучительный, зарплата ничтожная, наркомания разрастается. С пьянством не борются, наоборот, его провоцируют. В 1991 году русскому народу внушали его историческое поражение. Была великая советская страна, от которой отломили самые драгоценные куски, включая Белоруссию. Русский народ — подранок. Это самый великий разделенный народ в мире, что мучительно и больно.

Путч 19–22 августа 1991 года Путч 19–22 августа 1991 года Фото: РИА Новости

— В итоге россиян заменят мигранты?

— Конечно, может произойти все что угодно. Я говорю об угрозах. Что делать с мигрантами? Я не думский депутат, не социолог, а поэт, мечтатель и фантазер. Как сказал Гумилев в одном из своих стихотворений: «Оставьте завтрашнюю тьму мне также встретить одному».

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