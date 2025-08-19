Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Трамп 40 минут разговаривал с Путиным во время встречи с Зеленским

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Henri Szwarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели 40-минутный созвон, заявил помощник Путина Юрий Ушаков. Он уточнил, что беседа состоялась во время того, как украинский лидер Владимир Зеленский и главы ЕС находились в Белом доме и участвовали в переговорах о мирном урегулировании конфликта с Россией, передает URA.RU.

Беседа носила откровенный и весьма конструктивный характер. [Она] продолжалась минут 40, — рассказал Ушаков.

Путин, как уточняется, высоко оценил важность предпринимаемых Трампом усилий для урегулирования конфликта на Украине. Политики договорились и дальше продолжать тесное сотрудничество по актуальным вопросам.

Ранее стало известно, что Трамп прервал переговоры с европейскими лидерами и президентом Украины, чтобы созвониться с Владимиром Путиным. После этого консультации в Белом доме продолжились.

До этого журналисты издания Politico информировали, что президент США еще до предстоящей встречи в Вашингтоне начал оказывать давление на украинского лидера. По информации газеты, его заявление о том, что именно Украина должна взять на себя ответственность за завершение кризиса, заметно отличается от красной ковровой дорожки для Владимира Путина.

