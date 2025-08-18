Переговоры Путина и Трампа на Аляске
18 августа 2025 в 10:49

В США сравнили отношение Трампа к Путину и Зеленскому

Politico: Трамп заранее давит на Зеленского перед встречей в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп заранее начал давить на украинского лидера Владимира Зеленского перед их встречей с высокими ставками в Вашингтоне, пишет американское издание Politico. По его данным, публикация главы Белого дома, где он возлагает на Украину ответственность за завершение конфликта, резко контрастирует «с красной ковровой дорожкой, которую он развернул» для президента России Владимира Путина.

Президент Дональд Трамп возложил ответственность на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы положить конец конфликту с Россией в преддверии их встречи в Вашингтоне. В этом заметен резкий контраст с красной ковровой дорожкой, которую он развернул несколькими днями ранее для российского лидера Владимира Путина, — говорится в материале.

Журналисты отметили, что, несмотря на резкую формулировку, Трамп по-прежнему был рад принять группу европейских лидеров. В своей соцсети Truth Social он написал, что в Белом доме никогда не было столько европейских лидеров одновременно. Их прием американский лидер счел большой честью.

Ранее стало известно, что встреча Трампа и Зеленского в Вашингтоне начнется 18 августа в 13:15 по местному времени (20:15 мск). Переговоры продлятся один час. В 15:00 (22:00 мск) Трамп, Зеленский и лидеры Евросоюза отправятся на совещание.

