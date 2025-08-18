Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 09:44

Раскрыто время встречи Трампа с Зеленским и европейскими лидерами

Встреча Трампа и Зеленского в Вашингтоне начнется 18 августа в 20:15

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/Consolidated News Photos/Global Look Press

Встреча американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне начнется 18 августа в 13:15 по местному времени (20:15 мск), сообщает Roll Cal со ссылкой на календарь мероприятий Белого дома. Переговоры продлятся один час.

Лидеры ЕС прибудут в 12:00 (19:00 мск). В 13:00–13:15 (20:00–20:15 мск) Трамп и Зеленский поприветствуют друг друга, в 14:15–14:30 (21:15–21:30 мск) президент США поприветствует других европейских лидеров. В 15:00 (22:00 мск) Трамп, Зеленский и лидеры Евросоюза отправятся на совещание.

Во встрече примут участие генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьеры Италии и Великобритании Джорджа Мелони и Кир Стармер, президенты Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александр Стубб.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский может прекратить конфликт «почти немедленно» через официальный отказ от Крыма. Хозяин Белого дома отметил, что политику также достаточно отказаться от вступления Украины в НАТО.

До этого газета Times со ссылкой на источники в британском правительстве писала, что встреча Владимира Зеленского и лидеров стран Евросоюза с президентом США не приведет к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине. По информации издания, данная встреча рассматривается только как очередной этап переговорного процесса.

переговоры
США
Европа
Украина
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянин решил помочь украинской разведке и теперь отправится в тюрьму
Россиянам объяснили, как не попасться на удочку лжеоператоров сотовой связи
Родителей предупредили, почему опасно делать ребенка смыслом жизни
Ситуация в аэропортах РФ 18 августа: задержки и отмены рейсов, что в Москве
Сырский признал проблемы ВСУ и назвал самое сложное направление
В «Ростехе» раскрыли преимущества тандема Су-35С и Су-34
Минфин России призвали отменить штрафы за ряд налоговых нарушений
Пушилин раскрыл ситуацию на фронте в районе Родинского и Белицкого
Стало известно, что грозит работодателю за увольнение предпенсионера
Заведи ее нежно: как правильно прикурить машину зимой и летом
Организатора БДСМ-вечеринок осудили за фото девушек у креста
В ВСУ решили дать отпор ВС России полчищами боевых роботов
Утро мирных жителей в приграничье началось с новых ударов ВСУ
В России назревает распродажа подержанных иномарок
Турист загадочно исчез у «домика молочника», где каждый год пропадают люди
Биолог рассказала, можно ли заразиться сальмонеллезом от магазинных яиц
Дерматолог дала советы, как просто снять симптомы аллергии
Стало известно о действиях ВСУ на границе с Курской областью
МИД Китая обратил внимание на улучшение отношений России и США
Россиянка два года пыталась отправиться на СВО
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!
Общество

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!
Общество

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.