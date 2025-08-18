Раскрыто время встречи Трампа с Зеленским и европейскими лидерами

Раскрыто время встречи Трампа с Зеленским и европейскими лидерами Встреча Трампа и Зеленского в Вашингтоне начнется 18 августа в 20:15

Встреча американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне начнется 18 августа в 13:15 по местному времени (20:15 мск), сообщает Roll Cal со ссылкой на календарь мероприятий Белого дома. Переговоры продлятся один час.

Лидеры ЕС прибудут в 12:00 (19:00 мск). В 13:00–13:15 (20:00–20:15 мск) Трамп и Зеленский поприветствуют друг друга, в 14:15–14:30 (21:15–21:30 мск) президент США поприветствует других европейских лидеров. В 15:00 (22:00 мск) Трамп, Зеленский и лидеры Евросоюза отправятся на совещание.

Во встрече примут участие генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьеры Италии и Великобритании Джорджа Мелони и Кир Стармер, президенты Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александр Стубб.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский может прекратить конфликт «почти немедленно» через официальный отказ от Крыма. Хозяин Белого дома отметил, что политику также достаточно отказаться от вступления Украины в НАТО.

До этого газета Times со ссылкой на источники в британском правительстве писала, что встреча Владимира Зеленского и лидеров стран Евросоюза с президентом США не приведет к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине. По информации издания, данная встреча рассматривается только как очередной этап переговорного процесса.