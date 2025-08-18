Переговоры Путина и Трампа на Аляске
18 августа 2025 в 07:38

Трамп раскрыл, как Зеленский может «почти немедленно» прекратить конфликт

Трамп: Зеленский может прекратить конфликт практически немедленно

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver-Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский может прекратить конфликт «почти немедленно» через официальный отказ от Крыма, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Политик также добавил, что украинскому лидеру также достаточно дать согласие на невступление Украины в НАТО.

Вспомните, как все это началось. Никакого возвращения отданного Обамой Крыма (12 лет назад, без единого выстрела!) и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются, — констатировал Трамп.

Ранее газета Times со ссылкой на источники в британском правительстве писала, что встреча Владимира Зеленского и лидеров стран Евросоюза с президентом США Трампом не приведет к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине. По информации издания, данная встреча рассматривается только как очередной этап переговорного процесса.

Ранее федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц поделился рекомендациями для украинского президента перед его визитом в Вашингтон. Немецкий лидер отметил, что эти советы помогут предотвратить повторение февральского инцидента, произошедшего во время встречи в Овальном кабинете. Мерц уточнил, что планирует дополнительно обсудить этот вопрос с Зеленским.

