Мерц научил Зеленского, как снова не сесть в лужу перед Трампом

Канцлер Германии Фридрих Мерц дал президенту Украины Владимиру Зеленскому рекомендации по поведению во время предстоящего визита в Вашингтон. В эфире телеканала ARD он отметил, что эти советы помогут избежать повторения инцидента, произошедшего в феврале во время встречи в Овальном кабинете. Мерц подчеркнул, что они еще раз обсудят этот вопрос с Зеленским.

Я дал Владимиру Зеленскому несколько советов, как ему следовало бы вести себя при следующем появлении в Белом доме. <…> Мы обсудим это еще раз завтра во второй половине дня, — говорится в сообщении.

Ранее журналисты турецкой газеты Yeni Akit заявили, что президент Украины в понедельник отправится в Вашингтон на встречу с главой США. По данным издания, во время визита украинского лидера вновь «будут ругать».

Кроме того, источники, знакомые с позицией Зеленского, сообщили, что президент Украины намерен обсудить территориальный вопрос на предстоящей встрече с Трампом в Вашингтоне. По их данным, не исключено, что эта тема поднимется и в случае возможных переговоров в трехстороннем формате с участием российского лидера Владимира Путина.