Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 19:48

В США раскрыли, какие уступки готов обсудить Зеленский на встрече с Трампом

FT: Зеленский готов к обсуждению территориального вопроса на встрече с Трампом

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети

Президент Украины Владимир Зеленский готов обсуждать территориальный вопрос во время предстоящей встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне, пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с позицией украинского лидера. Кроме того, он может обсудить эту тему в ходе возможных переговоров в трехстороннем формате с участием президента России Владимира Путина.

[Зеленский] не согласится оставить контроль над [частями ДНР], но будет открыт для обсуждения вопроса территорий с Трампом в Вашингтоне, где, как ожидается, они встретятся в понедельник. Зеленский также будет открыт для обсуждения этого вопроса на трехсторонней встрече с Трампом и Путиным, — говорится в материале.

Ранее директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник заявил, что у Зеленского нет иного выхода, кроме как пойти на утрату территорий ради достижения мира. По его словам, это общеизвестный факт. Эксперт отметил, что нынешние позиции Киева являются наилучшими, так как со временем они будут лишь ослабевать.

Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Владимир Путин
территории
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стала известна постыдная правда об «орденоносцах» в ВСУ
Стал известен ответ Зеленского на предложение оставить Донбасс ради мира
Лютая месть за Курск, трюк Трампа, ступор на Аляске: что будет дальше
«Ростех» сообщил об иностранных заказах на один вид военной техники
Ученые создали бактериальный щит для доставки вирусов в раковую опухоль
В США раскрыли, какие уступки готов обсудить Зеленский на встрече с Трампом
Помидоры с морковной ботвой без уксуса — стоят до весны и хрустят
Кремль опубликовал список участников совещания Путина после поездки в США
В Петербурге задержали подростков, избивших двойника Ленина
Путин вручил ректору МГИМО орден «За заслуги перед Отечеством» I степени
Озвучен средний срок жизни бойцов ВСУ под Сумами
«Вплавились в ногу»: девушка купила шорты в интернете и получила ожоги
Встречу Путина и Трампа назвали прорывом на пути к миру на Украине
Готовлю «Тещин язык» уже 5 лет — и каждый раз все просят рецепт
Тюремного повара наказали за лозунг «Бухенвальда» на спине
Беременная женщина спасла детей из полыхающего дома
Более 500 сотрудников уволились с шахты в российском регионе
«Ахмат» перемолол ВСУ в своей «мясорубке» на Сумском направлении
ИИ помог создать новый класс антибиотиков против самых опасных инфекций
Священник объяснил значение подаренной Путиным на Аляске иконы
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.