В США раскрыли, какие уступки готов обсудить Зеленский на встрече с Трампом FT: Зеленский готов к обсуждению территориального вопроса на встрече с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский готов обсуждать территориальный вопрос во время предстоящей встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне, пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с позицией украинского лидера. Кроме того, он может обсудить эту тему в ходе возможных переговоров в трехстороннем формате с участием президента России Владимира Путина.

[Зеленский] не согласится оставить контроль над [частями ДНР], но будет открыт для обсуждения вопроса территорий с Трампом в Вашингтоне, где, как ожидается, они встретятся в понедельник. Зеленский также будет открыт для обсуждения этого вопроса на трехсторонней встрече с Трампом и Путиным, — говорится в материале.

Ранее директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник заявил, что у Зеленского нет иного выхода, кроме как пойти на утрату территорий ради достижения мира. По его словам, это общеизвестный факт. Эксперт отметил, что нынешние позиции Киева являются наилучшими, так как со временем они будут лишь ослабевать.