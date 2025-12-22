Новый год-2026
22 декабря 2025 в 11:33

Песков поставил точку в территориальной истерии Запада вокруг Украины

Песков опроверг статью Reuters о притязаниях России на всю Украину

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Публикация Reuters о якобы претензиях России на всю территорию Украины не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле видели лишь разрозненные сообщения на этот счет, которые не подтверждаются, передает ТАСС.

Это абсолютно не соответствует действительности, — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

Песков добавил, что подобные утверждения могут быть следствием ошибочных выводов разведки и не отражают реальную позицию Москвы. Он отметил, что даже при наличии отдельных сообщений они не имеют под собой оснований и не соответствуют фактам.

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард между тем опровергла информацию Reuters о намерении России установить контроль над Украиной, а затем и Европой. Она обвинила агентство в сознательной дезинформации населения.

Ранее глава регионального командования бундесвера в Гамбурге Михаэль Гисс заявил, что Германия должна готовиться к вооруженному противостоянию с Россией через пять лет. Представитель ВС ФРГ отметил, что его «внутренние часы» тикают.

