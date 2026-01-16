Атака США на Венесуэлу
Проверенный рецепт блинов на молоке: тоньше не бывает

Проверенный рецепт блинов на молоке: тоньше не бывает Проверенный рецепт блинов на молоке: тоньше не бывает Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Объявляем блинную революцию на кухне! В миске устраиваем пенную вечеринку для 2 яиц, 2 столовых ложек сахара и щепотки соли. Вливаем 500 мл теплого молока — важно, чтобы оно было комнатной температуры.

Постепенно подсыпаем 200 граммов просеянной муки, энергично работая венчиком, пока последний комочек не сдастся. Теперь секретный ход — 2 столовые ложки растительного масла прямо в тесто. Оно сделает блинчики послушными и не даст им прилипнуть к сковороде. Даем тесту 20 минут отдыха.

Далее по рецепту блинов разогреваем сковородку докрасна, смазываем кусочком сала на вилке (дедовский способ еще никто не отменял!) Заливаем половником тесто и быстрым движением вращаем сковороду, чтобы оно растеклось в идеальный круг. Жарим по 40–50 секунд с каждой стороны — блинчик должен покрыться кружевными дырочками и стать золотистым.

Складываем стопкой, смазывая каждый сливочным маслом. Подаем тонкие блины на молоке с любимой начинкой.

Ранее NEWS.ru публиковал рецепт куриной грудки с апельсинами в духовке.

