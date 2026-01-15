Юная «замена» Зарубина поделилась впечатлениями от встречи с Путиным Мечтавшая о месте Зарубина девочка рассказала о встрече с Путиным

Девочка по имени Виктория, посетившая стажировку у журналиста ВГТРК Павла Зарубина, встретилась с президентом России Владимиром Путиным на мероприятии в Кремле, передает ТАСС. Она также рассказала, что хотела бы взять интервью у лидера государства.

Я бы у него попросила поделиться секретом, как он все успевает и запоминает такое большое количество информации, — пояснила Виктория.

Отмечается, что девочка вместе с Зарубиным посетила церемонию вручения Путину верительных грамот. Она прошлась по коридорам Кремля вместе со съемочной группой ВГТРК, запечатлевая все на телефон.

Ранее школьница на «прямой линии» выразила желание в будущем «заменить» Зарубина и стать ведущей программы «Москва. Кремль. Путин». Виктория призналась, что ей очень нравится формат передачи на телеканале «Россия 1».

До этого Путин подарил 11-летней девочке из Красноярского края щенка. Новогодний подарок школьнице передал глава округа Роман Куйчик. Бежевого мопса назвали Голди. Мария пообещала заботиться о питомце, выгуливать его и дрессировать и поблагодарила президента за то, что он исполнил давнюю мечту.