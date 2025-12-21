Новый год-2026
21 декабря 2025 в 22:55

Решившая заменить Зарубина девочка познакомится с Путиным

Песков: Кремль пригласит на встречу с Путиным решившую заменить Зарубина девочку

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Школьницу Викторию, выразившую желание в будущем стать ведущей программы «Москва. Кремль. Путин», пригласят на мероприятие с президентом России Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с нынешним ведущим Павлом Зарубиным. Девочка записала видеообращение, которое было направлено в рамках подготовки к прямой линии с российским лидером.

В своей речи Виктория заметила, что ей очень нравится формат передачи на телеканале «Россия 1». Она также заявила о своем намерении после окончания школы и вуза заменить Зарубина на этом посту.

Мы можем. А вы теперь обязаны. И мы это сделаем обязательно. Я считаю, что это надо обязательно сделать, — сказал Песков в интервью Зарубину на вопрос, может ли Кремль пригласить девочку на мероприятие с президентом в рамках стажировки.

Пресс-секретарь положительно оценил инициативу школьницы, назвав ее молодцом. В шутливой форме он добавил, что такое приглашение поможет ей не ждать, пока нынешний ведущий уйдет на пенсию.

Программа «Москва. Кремль. Путин» является одним из ключевых информационно-аналитических проектов на федеральном телевидении. Он посвящен деятельности президента и вопросам государственной политики.

Ранее Путин оценил продукцию отечественных производителей, отведав пирожки из пекарни «Машенька» с «Вологодским» вишневым вареньем. Десерт стал частью подарка от предпринимателя, обратившегося к главе государства накануне.

