21 декабря 2025 в 03:03

Путин угостился российскими сладостями после шутки на пресс-конференции

Путин попробовал пирожки из пекарни «Машенька» с «Вологодским» вишневым вареньем

Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин оценил продукцию отечественных производителей, отведав пирожки из пекарни «Машенька» с «Вологодским» вишневым вареньем, пишет РИА Новости. Десерт стал частью подарка от предпринимателя, обратившегося к главе государства накануне.

Во время прямой линии владелец люберецкой пекарни «Машенька» Денис Максимов задал Путину вопрос, касающийся налоговых нововведений. Президент, отвечая, поинтересовался, вкусная ли выпечка в этой пекарне, и в шутливой форме спросил, не угостят ли его чем-нибудь.

Уже на следующий день главе государства была доставлена корзина с продукцией пекарни. Путин попробовал свежие пирожки, которые решил сопроводить «Вологодским» вишневым вареньем от «Вологодского комбината пищевых продуктов леса». Президенту дегустация понравилась.

За баночку объемом 370 граммов в магазинах просят от 270 до 300 рублей. Помимо вишневого, производитель предлагает варенье из абрикосов, персиков, малины, клюквы, брусники и других ягод.

Ранее сообщалось, что пятилетний Тимур Рясной, чье новогоднее желание исполнил Путин, передал главе государства через Движение Первых коллаж о детских мечтах с символикой Ханты-Мансийска. Поделка, созданная ребенком, включает его фотографию и региональные атрибуты.

