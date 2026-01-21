«Подмосковная власть в контакте»: Песков о поддержке пекарни «Машенька» Песков: владельцы пекарни «Машенька» находятся в контакте с властями Подмосковья

Пекарня «Машенька» в Люберцах, которая угощала президента России Владимира Путина пирожками после прямой линии, находится в контакте с властями Московской области, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова владельца заведения Дениса Максимова о том, что его предприятие может закрыться весной этого года.

Я знаю, что с предприятием «Машенька» подмосковная власть в контакте, там идет [контакт] конкретно по этому случаю, — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Песков подтвердил, что действительно есть системная проблема в сфере налогов на малый бизнес, которая не была принята во внимание при разработке соответствующих изменений. Ожидается, что эта тема будет затронута на совещании Путина с правительством, резюмировал представитель Кремля.

Ранее Максимов заявил, что «Машенька» может закрыться, так как временный всплеск спроса после упоминания на прямой линии с Путиным не решил фундаментальных проблем. Главной сложностью бизнесмен назвал невозможность применения льготного налогового режима.

До этого стало известно, что Путин получил целую корзину с выпечкой из пекарни «Машенька». Он попробовал свежий хлеб и пирожки вместе с чаем, после чего признался, что продукция ему очень понравилась.