Владелец пекарни «Машенька» поделился подробностями подарка от Путина

Семья владельца пекарни «Машенька» теперь употребляет в пищу только варенье определенной марки, которую им лично отправил президент России Владимир Путин, сообщил сам предприниматель Денис Максимов в беседе с РИА Новости. Данный подарок стал ответом на отправленную в свое время политику корзину с выпечкой. Также глава государства отправил винный набор.

Это винный набор, шоколад замечательный, и варенье, которое мы теперь заказываем везде, ищем на маркетплейсах, детям понравилось. Мы теперь едим только это варенье. Либо бабушкино, либо это, — сказал собеседник.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что пекарня «Машенька» в подмосковных Люберцах поддерживает контакт с администрацией Московской области. Таким образом он прокомментировал заявление владельца заведения о возможном закрытии бизнеса весной 2026 года. Песков согласился, что существует системная проблема с налогообложением малого предпринимательства. Он подтвердил, что данную проблему не учли при подготовке налоговых изменений.

До этого предприниматель сообщал о планах повысить цены перед Новым годом. Он объяснял это решение необходимостью подготовиться к изменениям в налоговом законодательстве.