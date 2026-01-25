Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 12:43

Владелец пекарни «Машенька» поделился подробностями подарка от Путина

Владелец пекарни «Машенька» Максимов заявил о подарочном варенье от Путина

Читайте нас в Дзен

Семья владельца пекарни «Машенька» теперь употребляет в пищу только варенье определенной марки, которую им лично отправил президент России Владимир Путин, сообщил сам предприниматель Денис Максимов в беседе с РИА Новости. Данный подарок стал ответом на отправленную в свое время политику корзину с выпечкой. Также глава государства отправил винный набор.

Это винный набор, шоколад замечательный, и варенье, которое мы теперь заказываем везде, ищем на маркетплейсах, детям понравилось. Мы теперь едим только это варенье. Либо бабушкино, либо это, — сказал собеседник.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что пекарня «Машенька» в подмосковных Люберцах поддерживает контакт с администрацией Московской области. Таким образом он прокомментировал заявление владельца заведения о возможном закрытии бизнеса весной 2026 года. Песков согласился, что существует системная проблема с налогообложением малого предпринимательства. Он подтвердил, что данную проблему не учли при подготовке налоговых изменений.

До этого предприниматель сообщал о планах повысить цены перед Новым годом. Он объяснял это решение необходимостью подготовиться к изменениям в налоговом законодательстве.

Читайте также
Одна деталь в Кремле встревожила переводчика Уиткоффа на встрече с Путиным
Россия
Одна деталь в Кремле встревожила переводчика Уиткоффа на встрече с Путиным
В США допустили встречу Путина и Зеленского
США
В США допустили встречу Путина и Зеленского
Не выкидывайте прошлогоднее или невкусное варенье: крутой пирог на кефире, который всегда выручает
Общество
Не выкидывайте прошлогоднее или невкусное варенье: крутой пирог на кефире, который всегда выручает
Мандарины уже не едятся? Не беда! Варю из них волшебное варенье. Зимнее солнце в каждой ложке
Общество
Мандарины уже не едятся? Не беда! Варю из них волшебное варенье. Зимнее солнце в каждой ложке
Капустный пирог-лепешка на сковороде — сытно, дешево и очень быстро!
Семья и жизнь
Капустный пирог-лепешка на сковороде — сытно, дешево и очень быстро!
Владимир Путин
варенье
выпечка
пекарня
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава СВР заявил о поутихших в Европе «заклинаниях» о поражении России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 января: где сбои в России
Стало известно, сколько студентов «сидят на шее» у родителей
Аэропорты Кузбасса преодолели отметку в миллион обслуженных пассажиров
Россияне предстанут перед судом в Чили за гонки в запретном заповеднике
Утро в Сочи превратилось в кошмар из-за оползня
В Кремле ответили, как распорядятся заблокированными в США активами
Масштабный сбой зафиксирован в TikTok
Раскрыты суточные потери ВСУ на всех направлениях фронта
Россиянин потерял 300 тыс. рублей из-за Counter-Strike 2
Владелец пекарни «Машенька» поделился подробностями подарка от Путина
Рябков осудил операцию США по захвату Мадуро
«На принципах сурового бизнеса»: в Кремле описали подход Трампа к политике
Российские войска ударили по энергетике Украины
Одна деталь в Кремле встревожила переводчика Уиткоффа на встрече с Путиным
Современный тест на хромосомы для беременных стал бесплатным в России
Песков назвал причину неприязненных отношений между США и Европой
Почему не работает WhatsApp 25 января: где сбои в России, когда заблокируют
«Через колено»: в Кремле оценили методы Трампа
В Кремле объяснили, почему Европа уступает Трампу
Дальше
Самое популярное
Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше
Россия

Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше

Директор Юрия Антонова раскрыл правду о прекращении концертов
Шоу-бизнес

Директор Юрия Антонова раскрыл правду о прекращении концертов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.