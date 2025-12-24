Обратившийся к Путину владелец пекарни «Машенька» поднимет цены В пекарне «Машенька» сообщили о росте цен перед Новым годом

В подмосковной пекарне «Машенька» поднимут цены накануне Нового года, об этом РИА Новости сообщил владелец точки Денис Максимов. По его словам, решение было принято в преддверии налоговых изменений.

Популярность пройдет, а останутся местные жители, поэтому мы будем поднимать (цены. — NEWS.ru.) обязательно, но не в связи с этим событием замечательным, которое произошло, а в связи с грядущими налоговыми изменениями, то есть НДС нам надо будет как-то нивелировать и включать в продукцию, — подчеркнул Максимов.

Ранее президент России Владимир Путин оценил продукцию отечественных производителей, отведав пирожки из пекарни «Машенька» с «Вологодским» вишневым вареньем. Десерт стал частью подарка от предпринимателя, обратившегося к главе государства накануне.

Во время прямой линии владелец люберецкой пекарни «Машенька» Денис Максимов задал Путину вопрос, касающийся налоговых нововведений. Президент, отвечая, поинтересовался, вкусная ли выпечка в этой пекарне, и в шутливой форме спросил, не угостят ли его чем-нибудь.