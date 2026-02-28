Зимняя Олимпиада — 2026
Густое варенье без варки: нужны семена чиа и холодильник — гениально простой рецепт

Фото: D-NEWS.ru
Готовить варенье без термической обработки — значит сохранить все витамины в целости. Этот рецепт позволяет получить максимум пользы от яркой осенней ягоды.

Для варенья мне понадобится: свежая облепиха (250 г), семена чиа (2 ст. л.), подсластитель по вкусу (мед, эритрит или кленовый сироп).

Облепиху тщательно перебираю, промываю и обсушиваю. Измельчаю ягоды блендером до состояния пюре. Если хотите получить однородную текстуру без косточек — протираю массу через сито. В полученное пюре добавляю подсластитель. Количество регулирую по вкусу: облепиха очень кислая, поэтому обычно нужно 3–4 столовые ложки меда или эквивалент другого подсластителя. Добавляю семена чиа и тщательно перемешиваю. Оставляю смесь при комнатной температуре на 30 минут, затем еще раз перемешиваю и перекладываю в чистую банку. Убираю в холодильник на 4–6 часов (или на ночь). За это время семена чиа набухнут и превратят жидкое пюре в густое желеобразное варенье. Храню в холодильнике до 2 недель. Подаю к тостам, творогу или просто как витаминную добавку к чаю.

Ранее также сообщалось о рецепте смузи, который отлично подойдет после праздничного застолья. Напиток поможет быстро восстановить пищеварение и вернуть легкость.

