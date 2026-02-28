Последствия атаки Израиля в Тегеране сняли на видео Журналисты сняли на видео столб дыма над Тегераном после атаки Израиля

Телеканал RT опубликовал видео с места взрыва в Тегеране. На кадрах видны последствия удара Израиля по иранской столице и поднимающийся столб дыма.

В ответ на атаку по всему Израилю была немедленно объявлена воздушная тревога из-за высокой угрозы массированного ракетного удара. Местные СМИ передают, что системы ПВО приведены в полную боевую готовность, жителям рекомендовано проследовать в укрытия.

По некоторым данным, взрывы прогремели в конкретном районе Тегерана — Сейед Хандан, где находится Министерство обороны Ирана. Перед этим в Израиле подтвердили нанесение превентивных ударов.

Накануне Госдепартамент США принял решение о вывозе части дипломатического персонала из Израиля в связи с обострением обстановки. С 27 февраля разрешен выезд сотрудникам, чье присутствие не является критически необходимым, а также членам их семей.

Ранее стало известно, что на одну из авиабаз в южной части Израиля прибыли 12 американских истребителей F-22. По данным источника, самолеты были переброшены в рамках развертывания сил США на Ближнем Востоке.