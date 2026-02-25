Американские стелс-истребители прибыли на базу в Израиле Kan: США перебросили 12 истребителей F-22 на авиабазу в Израиле

На одну из авиабаз в южной части Израиля прибыли 12 американских истребителей F-22, передает телерадио Kan. По сообщению источника, самолеты переброшены в рамках развертывания сил США на Ближнем Востоке.

Детали предстоящих задач истребителей пока не раскрываются. Отмечается, что F-22 являются одними из самых современных стелс-самолетов в арсенале США.

Ранее стало известно, что США намерены развернуть две новые авианосные ударные группы на Ближнем Востоке на фоне напряженности ситуации с Ираном. Уточняется, что на их борту разместили тысячи военных и десятки истребителей.

До этого телеканал АВС сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения крупномасштабного удара по ядерным объектам Ирана. Там рассказали, что американский лидер изучал различные варианты — одним из них была мощная атака на ядерные, а также военные и правительственные объекты.

Кроме того, верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что у Трампа не получится уничтожить Исламскую Республику, как это не удалось предыдущим американским лидерам. Он подчеркнул, что даже самая сильная армия мира может столкнуться с ударами, от которых не оправится.