29 октября 2025 в 11:12

Раскрыто, для чего на самом деле США создают сверхзвуковой самолет Х-59

Военэксперт Леонков: американский Х-59 может оказаться военным самолетом

Фото: Kendall Torres Cortés/dpa/Global Look Press

Американский сверхзвуковой самолет X-59, позиционируемый как гражданский лайнер, может оказаться военным проектом, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военэксперт Алексей Леонков. По его словам, существующие истребители США пятого поколения F-22 и F-35 не полностью отвечают вызовам современных войн.

Скорее всего, проект X-59, выдающий себя за гражданский, окажется военным. Дональд Трамп (президент США. — NEWS.ru) как-то обмолвился, что они хотят создать самолет шестого поколения, потому что с пятым поколением у них не все хорошо. F-22 слишком дорогой, а F-35 — бесполезный в современных войнах. В колониальных еще ничего, а в современных — нет. Поэтому они решили создать следующее поколение — новый самолет, который будет летать на сверхзвуке на больших высотах, — пояснил Леонков.

Он добавил, что военным требуется машина, способная быстро выходить в заданную точку, выполнять боевую задачу и оперативно возвращаться на базу. По мнению военэксперта, X-59 может стать испытательной платформой для отработки таких технологий.

Я предполагаю, что X-59 связан с другим проектом по созданию гиперзвукового авиационного двигателя. Он до сих пор значится в разработках. Можно эти вещи увязать и предположить, что американцы делают двойной проект гражданского и военного самолета одновременно, — резюмировал Леонков.

Ранее сообщалось, что американская корпорация Lockheed Martin провела успешный испытательный полет сверхзвукового самолета Х-59, разработанного совместно с NASA. Борт перелетел с авиабазы ВВС США «Плант 42» в Калифорнии до зоны посадки, находящейся вблизи исследовательского центра NASA в Эдвардсе.

США
самолеты
истребители
F-22
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
