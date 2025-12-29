Ленивый пирог из багета с помидорами: самый простой рецепт в духовке

Ленивый пирог из багета с помидорами: самый простой рецепт в духовке

Когда нет времени на тесто, а хочется домашней выпечки — выручат проверенные рецепты в духовке. Сегодня приготовим ленивый пирог из вчерашнего багета и спелых помидоров (2 шт.) — он получится румяным, сочным и с изюминкой.

Багет (1/2 батона) нарежьте кружочками и выложите в смазанную форму. Смешайте молоко (150 мл) с яйцами (2 шт.), солью и базиликом (щепотка сушеного), добавьте раздавленный чеснок (1 зубчик). Полейте ломтики смесью, выложите сверху кружочки помидоров и присыпьте сыром (натертым твердым — 50 г). Выпекайте при 180 °C около 20 минут.

Получится золотистая, невероятно ароматная запеканка — блюдо, которое поразит простотой и вкусом. Такие рецепты в духовке помогают без лишних хлопот сделать из остатков настоящий гастрономический шедевр.

