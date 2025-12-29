Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 07:19

Кабачковые рулетики — новогодняя магия на тарелке: вкусно, красиво и просто!

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Хотите удивить гостей оригинальной закуской, которая не потребует много времени и сил? Рулетики из кабачков — идеальное решение для праздничного стола! Они смотрятся нарядно, удобно берутся руками и радуют нежным вкусом. При этом готовить их совсем несложно — справится даже неопытная хозяйка.

Для начала подготовьте два средних кабачка‑цукини: вымойте, обсушите, срежьте кончики и нарежьте вдоль на тонкие длинные пластины. Обжарьте их на сковороде с 20 мл подсолнечного масла и дайте остыть. Для начинки отварите или запеките 200 г куриной грудки, затем нарежьте мелким кубиком.

В миске смешайте курицу с 100 г творожного сыра, 30 г мелко порубленных вяленых томатов и 30 г оливок без косточек. Добавьте 20 г руколы, 10 г кедровых орешков, соль и перец по вкусу, тщательно перемешайте. На широкую часть остывшей кабачковой пластины положите несколько листиков руколы, сверху — чайную ложку начинки. Аккуратно сверните в рулет, выложите на блюдо швом вниз. Перед подачей слегка обжарьте орешки и посыпьте ими закуску — получится аппетитно и празднично!

Ранее сообщалось, что панини — горячие итальянские бутерброды с хрустящей корочкой и нежной начинкой, которые покорили сердца многих. Они идеально подходят для быстрого завтрака, офисного ланча или сытного перекуса в любое время.

Проверено редакцией
Читайте также
Готовим пухлый голландский блин Dutch Baby: простой рецепт впечатляющего завтрака из духовки
Общество
Готовим пухлый голландский блин Dutch Baby: простой рецепт впечатляющего завтрака из духовки
“Румяные ежики”: картошка в духовке с паприкой — идеальный обед
Семья и жизнь
“Румяные ежики”: картошка в духовке с паприкой — идеальный обед
Йогуртовая рыбка с томленым лучком: готовить «Снежность» к Новому году — наша семейная традиция. Делюсь рецептом
Общество
Йогуртовая рыбка с томленым лучком: готовить «Снежность» к Новому году — наша семейная традиция. Делюсь рецептом
Картофельное пюре как в ресторане — простая техника для нежной и воздушной текстуры без блендера
Общество
Картофельное пюре как в ресторане — простая техника для нежной и воздушной текстуры без блендера
Россиян предупредили об опасности одного блюда на новогоднем столе
Общество
Россиян предупредили об опасности одного блюда на новогоднем столе
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
Кабачковые рулетики — новогодняя магия на тарелке: вкусно, красиво и просто! Хотите удивить гостей оригинальной закуской, которая не потребует много времени и сил? Рулетики из кабачков — идеальное решение для праздничного стола! Они смотрятся нарядно, удобно берутся руками и радуют нежным вкусом. При этом готовить их совсем несложно — справится даже неопытная хозяйка.
филе куриной грудки — 200 г;
сыр творожный — 100 г;
томаты вяленые — 30 г;
оливки зеленые без косточек — 30 г;
рукола свежая — 20 г;
орехи кедровые — 10 г;
соль и перец черный молотый — по вкусу;
масло подсолнечное — 20 мл.
кабачок цукини среднего размера — 2 шт;
>
Для начала подготовьте два средних кабачка‑цукини: вымойте, обсушите, срежьте кончики и нарежьте вдоль на тонкие длинные пластины.
Обжарьте их на сковороде с 20 мл подсолнечного масла и дайте остыть.
Для начинки отварите или запеките 200 г куриной грудки, затем нарежьте мелким кубиком.
В миске смешайте курицу с 100 г творожного сыра, 30 г мелко порубленных вяленых томатов и 30 г оливок без косточек.
Добавьте 20 г руколы, 10 г кедровых орешков, соль и перец по вкусу, тщательно перемешайте.
На широкую часть остывшей кабачковой пластины положите несколько листиков руколы, сверху — чайную ложку начинки.
Аккуратно сверните в рулет, выложите на блюдо швом вниз. Перед подачей слегка обжарьте орешки и посыпьте ими закуску.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это посыл»: в Минске назвали оправданным появление «Орешника» в республике
Российские военные ликвидировали штурмовую группу ВСУ под Лиманом
Пленный рассекретил очередную зверскую уловку ВСУ
ВСУ обстреляли жилые дома при уходе из Димитрова
«Не думаю, что это Конго или США»: Трамп об атаках ВСУ на Россию
Один из лидеров ЕС поговорил с Зеленским после его встречи с Трампом
В России предложили способ усилить поддержку семей при покупке жилья
Ленивый пирог из багета с помидорами: самый простой рецепт в духовке
Автор хита «Матушка-земля» рассказала о странном поведении Юрия Лозы
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 29 декабря: инфографика
Обстрелы гражданских, роковая ошибка ВСУ: новости СВО к утру 29 декабря
Силы ПВО сбили за ночь 89 дронов ВСУ над российскими регионами
«Мисс Россия» Линникову похитили и пытались изнасиловать на Бали
«Хороший прогресс»: глава ЕК оценила разговор с Трампом и Зеленским
Аферисты придумали новую схему в Telegram через «призы для пользователей»
Росавиация закрыла небо над еще одним российским аэропортом
Трамп озвучил свое мнение о гибели американцев на Украине
Китайские корабли и авиация стягиваются к Тайваню
“Румяные ежики”: картошка в духовке с паприкой — идеальный обед
Трамп не смог выговорить фамилии двух европейских лидеров
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников
Общество

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.