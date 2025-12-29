Кабачковые рулетики — новогодняя магия на тарелке: вкусно, красиво и просто!

Хотите удивить гостей оригинальной закуской, которая не потребует много времени и сил? Рулетики из кабачков — идеальное решение для праздничного стола! Они смотрятся нарядно, удобно берутся руками и радуют нежным вкусом. При этом готовить их совсем несложно — справится даже неопытная хозяйка.

Для начала подготовьте два средних кабачка‑цукини: вымойте, обсушите, срежьте кончики и нарежьте вдоль на тонкие длинные пластины. Обжарьте их на сковороде с 20 мл подсолнечного масла и дайте остыть. Для начинки отварите или запеките 200 г куриной грудки, затем нарежьте мелким кубиком.

В миске смешайте курицу с 100 г творожного сыра, 30 г мелко порубленных вяленых томатов и 30 г оливок без косточек. Добавьте 20 г руколы, 10 г кедровых орешков, соль и перец по вкусу, тщательно перемешайте. На широкую часть остывшей кабачковой пластины положите несколько листиков руколы, сверху — чайную ложку начинки. Аккуратно сверните в рулет, выложите на блюдо швом вниз. Перед подачей слегка обжарьте орешки и посыпьте ими закуску — получится аппетитно и празднично!

