29 декабря 2025 в 07:10

“Румяные ежики”: картошка в духовке с паприкой — идеальный обед

«Румяные ежики»: картошка в духовке с паприкой — идеальный обед
Картошка «Румяные ежики» — простой восторг в духовке! Вкусный рецепт горячего — на NEWS.ru. Возьмите 1 кг мелкого картофеля (идеально подойдут молодые клубни). Тщательно вымойте щеткой, но не чистите — кожура даст хруст. Разрежьте каждую картофелину пополам.

В миске смешайте 4 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. паприки, 1 ч. л. сушеного чеснока, 1 ч. л. сушеного розмарина, соль и перец. Обваляйте каждую половинку в этой ароматной смеси.

Выложите половинки на противень срезом вверх — это важно для хрустящей корочки! Запекайте картошку в духовке 40–45 минут при 200 °C до золотисто-коричневого цвета. За 5 минут до готовности посыпьте тертым сыром.

Подавайте картошку из духовки с чесночно-сметанным соусом. Она покорит всех хрустом, ароматом трав и сырной шапочкой!

Ранее NEWS.ru писал, как сделать вкусный салат с говяжьей печенью, огурцом и яблоком.

Алина Ясинская
А. Ясинская
