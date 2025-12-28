Новый год — 2026
28 декабря 2025 в 07:30

Курочка с картошечкой: бабушкин рецепт на Новый год — картофель под сливочным соусом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Это теплое, домашнее блюдо словно создано для новогоднего стола. Нежное куриное филе, тонко нарезанный картофель и сливочный соус под румяной сырной корочкой — классика, проверенная поколениями. Минимум усилий и максимум вкуса.

Ингредиенты: картофель — 1 кг, куриное филе — 600 г, помидоры — 2–3 шт. (300–350 г), твердый сыр — 150 г, сливки 10–20% — 400 мл, сметана — 2 ст. л. (60 г), яйца — 2 шт., растительное масло — 2 ст. л. (30 мл), сухой чеснок — 1 ч. л., сладкая паприка — 1 ч. л., черный молотый перец — 1/2 ч. л., кавказские травы — 1 ч. л., соль — по вкусу.

Приготовление: куриное филе мелко нарежьте, добавьте специи, соль и растительное масло, хорошо перемешайте и оставьте на 10 минут. В миске соедините яйца, сливки, сметану и щепоть соли, взбейте до однородности. Картофель нарежьте тонкими кружочками, выложите на дно формы и слегка посолите. Сверху распределите курицу, залейте сливочной смесью, выложите нарезанные помидоры и посыпьте натертым сыром. Накройте фольгой и запекайте при 200°C около 50 минут, за 10 минут до готовности фольгу снимите. По желанию перед подачей посыпьте зеленью. Приятного аппетита и по-настоящему уютного праздника!

Ранее мы делились рецептом салата «Усадьба» с яичными блинчиками и печенью. Бюджетный хит застолья с шикарным вкусом.

Проверено редакцией
