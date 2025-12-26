Салат «Усадьба» с яичными блинчиками и печенью — бюджетный хит застолья с шикарным вкусом

Салат «Усадьба» — настоящая находка для тех, кто любит сытно, вкусно и без лишних затрат. Продукты самые простые, а результат получается неожиданно удачным: нежная куриная печень, мягкие яичные блинчики, поджаренные овощи и пикантные маринованные огурцы делают вкус глубоким и очень «домашним».

Ингредиенты: куриная печень — 450 г, морковь — 300 г, репчатый лук — 200 г, яйца — 4 шт., маринованные огурцы — 2–3 шт., майонез — 120 г, зернистая горчица — 25 г, соль — около 10 г, чёрный перец — около 5 г, растительное масло — для жарки.

Лук нарежьте мелким кубиком, морковь натрите на крупной тёрке. На сковороде с маслом обжарьте лук до мягкости, затем добавьте морковь и готовьте ещё несколько минут. Яйца слегка посолите, взбейте вилкой и пожарьте 2 тонких омлетных блинчика, остудите и нарежьте соломкой. Куриную печень промойте, обсушите, при желании слегка обваляйте в муке и быстро обжарьте на хорошо разогретой сковороде до золотистой корочки, затем посолите и поперчите. Остудите и нарежьте соломкой. Маринованные огурцы нарежьте тонкими полосками. В миске соедините печень, омлет, овощи и огурцы. Майонез смешайте с зернистой горчицей, заправьте салат и аккуратно перемешайте. По желанию украсьте зеленью.

