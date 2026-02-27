Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 14:48

США применили секретное оружие против своего же дрона

NYT сообщила о применении США секретного лазера против беспилотника в Техасе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Пентагон задействовал сверхсекретную лазерную установку для поражения беспилотника, который, как выяснилось позже, принадлежал Министерству внутренней безопасности США, сообщает The New York Times со ссылкой на информированные источники. Инцидент произошел в районе приграничного города недалеко от Эль-Пасо в штате Техас.

Применение лазерной системы вынудило Федеральное управление гражданской авиации (FAA) срочно закрыть местное воздушное пространство. Речь идет об участке вблизи границы, где обычно ведется наблюдение за обстановкой.

Источники издания уточняют, что лазерное оружие было использовано без предварительного согласования с FAA. Многие эксперты в области авиабезопасности уже назвали это нарушением действующего законодательства, поскольку подобные действия требуют разрешения авиационных властей.

Ранее американские авиарегуляторы уже закрывали зону в районе аэропорта Эль-Пасо, когда пограничники сбивали лазерной установкой воздушные шары. Тогда силовики ошибочно приняли их за разведывательные аппараты мексиканских наркокартелей.

