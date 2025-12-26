Картофельный гарнир на Новый год к мясу и «сам по себе» — в чесночно-сырном соусе, исчезает первым

Картофельный гарнир на Новый год к мясу и «сам по себе» — в чесночно-сырном соусе, исчезает первым

Если к новогоднему столу нужен универсальный гарнир, который подойдёт и к мясу, и к рыбе, и просто «сам по себе», этот картофель — беспроигрышный вариант. Нежный внутри, с румяной корочкой снаружи и насыщенным чесночно-сырным соусом — выглядит празднично, а готовится без лишних сложностей. Именно такие блюда гости запоминают и просят рецепт.

Ингредиенты: картофель (небольшие или средние клубни) — 10 шт., чеснок — 5 зубчиков, сливочное масло — 2 ст. л., растительное масло — 2 ст. л., плавленый сыр — 3 ст. л., твёрдый сыр (голландский или аналог) — 100 г, яичный желток — 1 шт., зелень — по вкусу, соль — по вкусу, специи — по вкусу.

Картофель отварите в мундире до полуготовности, слегка остудите и очистите. Если клубни крупные, разрежьте их пополам. Чеснок натрите на мелкой тёрке или пропустите через пресс и смешайте со сливочным маслом. Выложите смесь на сковороду с растительным маслом, слегка прогрейте, добавьте соль, специи и мелко нарезанную зелень. Выложите картофель в ароматное масло и обжарьте до золотистой корочки со всех сторон. Если не любите жареный чеснок, его можно убрать шумовкой, оставив только масло с ароматом.

Отдельно смешайте желток, плавленый сыр и тёртый твёрдый сыр. Выложите картофель в форму, залейте сырным соусом и отправьте в духовку на 6–8 минут при 190 °C, пока соус не станет тягучим.

Ранее мы готовили салат «Хот порк», который умоет все оливье и шубы. Невероятное сочетание с жареной свининой — простой рецепт на Новый год.