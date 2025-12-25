Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 12:00

Салат «Хот порк» умоет все оливье и шубы: невероятное сочетание с жареной свининой — простой рецепт на Новый год

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если хочется по-настоящему мясного, сытного и запоминающегося салата, который легко затмит привычные новогодние хиты, этот вариант — стопроцентное попадание. Салат «Хот порк» (Hot Pork — горячая свинина) берет не нежностью, а характером. Его не пробуют — его разбирают первым.

Ингредиенты: свинина (шейка или корейка) — 300 г, шампиньоны свежие — 200 г, горошек консервированный — банка (240 г), сыр твердый — 100 г, яйца куриные — 4 шт., лук репчатый — 2 шт., огурцы маринованные — 2 шт., морковь — 1 шт., майонез — по вкусу, растительное масло — для жарки, соль и черный перец — по вкусу, укроп — для украшения.

Как готовить: свинину нарежьте средними кусочками, посолите, поперчите и обжарьте на хорошо разогретом масле до уверенной золотистой корочки. Готовое мясо выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир, и дайте остыть. Лук мелко нарежьте, шампиньоны — пластинками. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте грибы и готовьте до испарения жидкости, слегка подсолив. Остудите. Яйца и морковь отварите, остудите и очистите. Яйца нарежьте кубиками, морковь натрите на средней терке. Огурцы и сыр натрите на крупной терке. Горошек откиньте на дуршлаг. Собирайте салат слоями, удобно использовать кольцо или тарелку со стаканом в центре. Каждый слой слегка промазывайте майонезом в следующем порядке: жареная свинина → маринованные огурцы → морковь → грибы с луком → сыр → горошек → яйца. Аккуратно снимите форму, украсьте салат укропом.

Ранее мы делились рецептом салата «Неаполь» с яйцами и баклажанами. Когда все майонезное уже надоело: шикарный рецепт из 4 ингредиентов на Новый год.

