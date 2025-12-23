Новый год-2026
Салат «Неаполь» с яйцами и баклажанами — когда все майонезное уже надоело: шикарный рецепт из 4 ингредиентов на Новый год

Салат «Неаполь» — этот слоеный салат точно зайдет всем. Нежные обжаренные баклажаны, орехи, сочные помидоры и яйца дают насыщенный «средиземноморский» вкус, а вместо тяжелой заправки — йогурт с чесноком: легче, но все равно очень сочно. Плюс выглядит эффектно, особенно если сверху сделать розу из помидора.

Ингредиенты: баклажаны — 2-3 шт. (около 500 г), грецкие орехи — 100 г, помидоры — 3-4 шт. (около 300 г), яйца — 4 шт., твердый сыр (пармезан или аналог) — 100 г, чеснок — 2-3 зубчика, густой натуральный йогурт — 180–220 г, соль, растительное масло для жарки, зелень для украшения.

Приготовление: баклажаны нарежьте кружками примерно по 1 см, посолите и оставьте на 15 минут, затем промокните и обжарьте на растительном масле с двух сторон до румяности. Выложите на бумажное полотенце, чтобы ушло лишнее масло, и полностью остудите. Орехи слегка подсушите на сухой сковороде и мелко порубите. Яйца отварите вкрутую, остудите и очистите. Помидоры нарежьте тонкими кружками (часть оставьте для украшения). Сыр натрите на мелкой терке. Для заправки смешайте йогурт с чесноком через пресс, щепоткой соли и перцем.

Собирайте салат слоями на плоском блюде: 1) остывшие баклажаны + тонкий слой йогуртно‑чесночной заправки, 2) рубленые грецкие орехи, 3) кружочки помидоров + немного заправки, 4) мелко нарезанные яйца + заправка, 5) сверху щедро тертый сыр. Украсьте розой из помидора и зеленью.

Ранее мы делились простым рецептом, который победит новомодную мешанину. Салат «По-домашнему» с говядиной и горошком.

