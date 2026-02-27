Востоковед объяснил, сможет ли Афганистан участвовать в масштабной войне Востоковед Серенко: Афганистан не обладает ресурсами для войны

У Афганистана нет ресурсов для полномасштабной войны, заявил «Ридусу» ведущий эксперт Центра изучения современного Афганистана, политолог Андрей Серенко. Он отметил, что пакистанской стороне выгодно затяжное противостояние.

У Афганистана очень ограничены возможности для длительного военного конфликта высокой интенсивности с современным государством. Брошенное американцами оружие приходит в негодность, значительная его часть распродана, новых боеприпасов США не поставляют, — рассказал Серенко.

Востоковед подчеркнул, что план по ослаблению действующего режима может принадлежать США. По его словам, Америке было бы выгодно постепенное ослабление.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Афганистана нанесли удары по ядерному объекту в Пакистане и военной базе в районе Абботтабад. По информации источника, после атаки усилены меры безопасности в регионе, а власти Пакистана начали оценку масштабов ущерба и организуют оказание медицинской помощи пострадавшим.