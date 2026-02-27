Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 17:50

Платформа «Совкомбанк про добро» собрала более 192 млн рублей за 2025 год

Фото: Пресс-служба ПАО Совкомбанк
Благотворительная платформа «Совкомбанк про добро» опубликовала подробный отчет о деятельности компании за 2025 год. Общая сумма, собранная на помощь, составила 192,4 млн рублей. Это на 68% больше, чем в 2024 году. За два с половиной года, которые существует платформа, общий объем привлеченных средств, направленных на помощь НКО по всей России, составил 316 млн рублей.

В 2025 году на платформе «Совкомбанк про добро» мы закрыли 301 сбор на сумму 120 млн рублей, еще 72,4 млн рублей было передано благодаря другим механикам и активностям платформы. За каждой из этих цифр — живые люди и настоящие изменения в их жизни, и для нас главное, что благотворительность становится осознанной привычкой, а не разовым порывом, — поделился генеральный директор «Совкомбанк Технологии», лидер проектов «Совкомбанк про добро» и «Технологии Добра» Вячеслав Литовченко.

В 2025 году команда продолжила заниматься улучшением пользовательского опыта, чтобы помощь нуждающемся стала доступнее и удобнее. Среди нововведений выделили упрощенный путь оплаты и бесшовный переход из мобильного приложения Совкомбанка, фильтр сборов по городам для помощи в своем регионе, персональные отчеты для доноров и умные напоминания, отдельный раздел для работы с «Добробаллами».

Особенностью платформы является механизм софинансирования. Совкомбанк увеличивает пожертвования пользователей до трех раз за счет собственных средств, конвертируемых в «добробаллы».

В 2025 году наши крупные акции показали реальную силу коллективной поддержки: более 6 тыс. сотрудников в «Неделю добра» собрали 4,6 млн рублей, акция «Добро в каждой покупке» помогла 147 фондам, а «Щедрый вторник — 2025» объединил 21,5 тыс. человек и принес 20,4 млн рублей благотворительным организациям. Эти цифры доказывают, что когда люди объединяются вокруг идеи помощи, благотворительность перестает быть чем-то внешним и становится частью корпоративной культуры и личных ценностей каждого, — заключил Литовченко.

Все фонды-партнеры проходят предварительную проверку, что делает сотрудничество прозрачным, удобным и надежным. «Совкомбанк про добро» гарантирует безопасность перечисления средств и представляет регулярную отчетность.

Ознакомиться с полным годовым отчетом за 2025 год можно по ссылке.

Ранее стало известно, что чат-ботом «Просвет» воспользовались свыше 73 тыс. пользователей. Его запустили программа «Онконавигатор», проект Совкомбанка «Технологии Добра» и компания TWIN в сентябре 2025 года. Ключевой целью «Просвета» стала комплексная информационная поддержка онкопациентов и их близких.

Совкомбанк
благотворительность
Россия
банки
