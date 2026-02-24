Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 17:04

Команда 1win Charity выделила 8 млн рублей на создание приюта для собак

Фото: Пресс-служба 1win Charity
Подписывайтесь на нас в MAX

Команда 1win Charity выделила 8 млн рублей на строительство приюта «Собачий мир» в Красноярске для тысячи бездомных собак, которые сейчас находятся в отлове «Берег». С 1 марта 2026 года вступает в силу региональный закон, прекращающий финансирование содержания этих животных, что приведет к их усыплению. В связи с этим сбор средств на строительство новых вольеров для приюта стал критически важным.

Мы искренне благодарим 1win Charity и прочих жертвователей за поддержку, благодаря которой нам уже удалось начать строительство приюта. Но время работает против нас. Мы все еще надеемся найти дом максимальному количеству животных до 1 марта и просим неравнодушных людей обратить внимание на этих собак. Обретение хозяев спасет им жизнь! — отметила руководитель по связям с общественностью приюта «Собачий мир» Яна Аликина.

Благодаря пожертвованиям представителей 1win Charity и других людей, на территории будущего приюта уже начались работы. В частности, расчистили территорию, закупили необходимые материалы и начали первый этап строительства вольеров.

Для 1win Charity это уже не первый опыт поддержки российских приютов. Осенью 2025 года команда оказала финансовую и гуманитарную помощь восьми НКО в разных регионах страны.

Ранее благотворительное подразделение 1win — 1win Charity — реализовало одновременно два масштабных проекта в нашей стране. В рамках инициативы «Тепло внутри — тепло вокруг», которая уже охватила 10 городов России, волонтеры компании помогли приютам для животных и поддержали пенсионеров, торговавших домашними заготовками.

