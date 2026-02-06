Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 21:58

Благотворительному магазину в США пожертвовали человеческий череп

People: в благотворительном магазине в США нашли завернутый в футболку череп

В американском штате Мичиган сотрудники благотворительного магазина среди обычных пожертвований обнаружили человеческий череп, аккуратно завернутый в футболку, пишет People. Его принесла неизвестная женщина.

Работники немедленно вызвали полицию. Прибывшие офицеры осмотрели останки и не обнаружили на них видимых повреждений. Для установления подлинности черепа и возможных причин смерти будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

Полиция сейчас активно разыскивает женщину, сдавшую вещи, чтобы выяснить происхождение останков и обстоятельства, при которых они к ней попали. Правоохранителям предстоит ответить на вопрос, был ли череп медицинским экспонатом или частью куда более мрачной истории.

Ранее сообщалось, что в Британии исследователи заброшенных зданий обнаружили дом, интерьер которого идеально сохранился с 1970-х годов. Уникальную находку сделали в городе Уиган. Молодые энтузиасты Эндрю и Кортни, исследующие подобные места с 2020 года, наткнулись на дом, пустующий с 2017 года. Внутри они увидели ламповый телевизор, старую мебель, десятилетиями не открывавшиеся чистящие средства, журналы и консервы.

