Благотворительному магазину в США пожертвовали человеческий череп People: в благотворительном магазине в США нашли завернутый в футболку череп

В американском штате Мичиган сотрудники благотворительного магазина среди обычных пожертвований обнаружили человеческий череп, аккуратно завернутый в футболку, пишет People. Его принесла неизвестная женщина.

Работники немедленно вызвали полицию. Прибывшие офицеры осмотрели останки и не обнаружили на них видимых повреждений. Для установления подлинности черепа и возможных причин смерти будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

Полиция сейчас активно разыскивает женщину, сдавшую вещи, чтобы выяснить происхождение останков и обстоятельства, при которых они к ней попали. Правоохранителям предстоит ответить на вопрос, был ли череп медицинским экспонатом или частью куда более мрачной истории.

