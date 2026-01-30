Зимняя Олимпиада — 2026
«Застывший во времени» дом нашли в Британии

Mirror: в Британии нашли дом, не менявшийся с 1970-х годов

Фото: Юлия Невская/NEWS.ru
В Британии исследователи заброшенных зданий обнаружили дом, интерьер которого идеально сохранился с 1970-х годов, пишет Mirror. Уникальную находку сделали в городе Уиган.

Молодые энтузиасты Эндрю и Кортни, исследующие подобные места с 2020 года, наткнулись на дом, пустующий с 2017 года. Внутри они увидели ламповый телевизор, старую мебель, десятилетиями не открывавшиеся чистящие средства, журналы и консервы. Выяснилось, что жили здесь супруги Синтия и Джек, которым в 2010-х было за 90 лет.

Джек, должно быть, переехал в одну часть дома в конце жизни. На стене нашлась записка от него к сиделкам, в которой он просил их не забыть закрыть краны, — рассказала изданию Кортни.

Последние годы после смерти жены Джек доживал здесь в одиночестве, о чем свидетельствуют отметки в календаре. Этот дом стал немым свидетелем жизни пары, которая, по словам исследовательницы, сдержала брачный обет: «Пока смерть не разлучит нас».

