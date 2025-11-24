1win запустил серию добрых инициатив в России

С октября 2025 года благотворительное подразделение 1win — 1win Charity — реализовало одновременно два масштабных проекта в нашей стране. В рамках инициативы «Тепло внутри — тепло вокруг», которая уже охватила 10 городов России, волонтеры компании помогли приютам для животных и поддержали пенсионеров, торговавших домашними заготовками.

1win рад встать на путь добрых дел в России. Наши первые инициативы по помощи пожилым людям и приютским животным отражают подход к благотворительности бренда: помогать там, где это действительно нужно. Для 1win важно не просто делать пожертвования, а участвовать лично — быть рядом и видеть результат, — прокомментировали в 1win Charity.

Помощь тем, кто ищет дом

Стартовым благотворительным проектом 1win стала всероссийская акция помощи приютам с бездомными животными. В семи городах по всей стране восемь организаций получили поддержку компании. Таким образом, зима стала теплее и сытнее для более чем 1500 собак и кошек, которые ищут дом и любящих хозяев.

Фото: Пресс-служба 1win

Совокупный объем благотворительных пожертвований компании превысил 1 млн рублей. В периметре реализации данного проекта команда закупила и доставила до приютов тонну кормов для кошек и собак и брендированные подарки: миски для пищи и воды, удобные лежанки, игрушки и пледы.

Часть проекта реализовалась в формате мобильной помощи: волонтеры организации сами развезли подарки и корма в приюты Московской и Владимирской областей. 15 сотрудников провели день вместе с подопечными: выгуливали животных, помогали с уборкой территорий и мелким ремонтом.

Также был организован выездной груминг для собак и оказана финансовая поддержка на критические нужды приютов: ветпомощь, лекарства, специальные корма, оплату коммунальных услуг, покупку обогревателей, сена и наполнителей для вольеров.

Значимым и трогательным моментом этого проекта стало участие блогера-миллионника Маши Горячевой, которая посетила подмосковный приют «Суперсобака» вместе с волонтерами 1win.

Всего в рамках проекта помощь получили приюты «Суперсобака» в Химках, «Бубасти» в Пушкино, «Дорога добра» во Владимире, «Зоопомощь» в Ростове-на-Дону, «Преданное сердце» в Петербурге, «Верные друзья» в Нижнем Новгороде, а также «Бескудниково» и «Ласковый зверь» из Москвы.

Забота о пожилых

Фото: Пресс-служба 1win

Вторая инициатива 1win прошла в Москве, Петербурге, Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Краснодаре. Волонтеры вышли на улицы российских городов с простой целью — освободить пожилых людей от необходимости стоять на холоде в ожидании покупателей и передать им достойную оплату заслуженного труда.

Команда 1win приобретала все, что было на импровизированных прилавках: домашние заготовки, цветы, вещи. Помимо денег за покупки, волонтеры дарили бабушкам и дедушкам подарки, символизирующие уют и внимание: каждый набор состоял из чая, сладостей, термоса и теплого пледа.

Этим проектом мы хотели показать, что «выигрывать» — это не только про удачу. Настоящая победа — это возможность сделать добро и подарить немного тепла тем, кто рядом, — отметили в 1win Charity.

Всего в акции приняли участие 15 пожилых людей, а волонтеры 1win скупили десятки букетов, домашние заготовки, ягоды, овощи и даже комнатные растения. Часть товаров, приобретенных у бабушек и дедушек, 1win раздал прохожим, а другую — отдал людям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях, чтобы добро продолжало начатый путь и дальше, все больше расширяясь.

1win Charity стремится показывать своим примером, что делать добрые дела просто и они могут стать частью жизни каждого. Любой проект станет шагом к тому, чтобы добро становилось системным, а помощь нуждающимся — регулярной и осознанной практикой.