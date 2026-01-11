Атака США на Венесуэлу
11 января 2026 в 17:57

Американский посол поговоркой описал отношения с Бельгией

Американский посол Уайт: Бельгия может стать противником США

Белый дом Белый дом Фото: Shutterstock/FOTODOM
Посол США в Бельгии Билл Уайт не стал исключать возможность того, что королевство когда-нибудь станет противником Соединенных Штатов. В интервью телеканалу RTL он вспомнил жизненную поговорку своей матери.

Моя мать всегда говорила мне: никогда не говори «никогда», но в данном случае вероятность близка к нолю, а то и ниже ноля. США и Бельгию связывают особые отношения, уходящие корнями в Первую и Вторую мировые войны, — сказал Уайт.

До этого министр обороны Бельгии Тео Франкен призвал своих сограждан готовиться к «войне будущего» с использованием дронов и ИИ-технологий. Он признал, что вооруженные силы страны не готовы к ней.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил, что Брюссель перестал быть бельгийским. Так он отреагировал на публикацию американского блогера, где было указано, что, по нынешней статистике, три четверти детей в городе неевропейского происхождения.

Тем временем председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий выразил мнение, что руководство Европейского союза в 2026 году продолжит расширять санкционную политику в отношении России. Он охарактеризовал это поведение как чрезвычайно агрессивное.

