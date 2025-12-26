Маск разочаровался в Бельгии из-за детской статистики

Брюссель перестал быть бельгийским, заявил в соцсети X американский бизнесмен Илон Маск. Так он отреагировал на публикацию американского блогера, где было указано, что, по нынешней статистике, три четверти детей в городе неевропейского происхождения.

Столица Бельгии больше не бельгийская, — написал Маск.

Ранее депутат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в ландтаге Саксония-Анхальт Ханс-Томас Тилльшнайдер заявил, что нелегальных иммигрантов надо депортировать из ФРГ, а остальных — интегрировать в общество. Он отметил, что партия выступает за поддержку немецкой идентичности, которую уважают иностранцы.

До этого лидер нидерландской Партии свободы Герт Вилдерс выразил мнение, что Европа стремительно превращается в средневековый континент из-за политики открытых границ и массовой иммиграции. По его мнению, культурная идентичность европейских стран может оказаться под угрозой, если власти не примут срочных мер по ограничению потока беженцев и не закроют границы для нелегальных мигрантов.