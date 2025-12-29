Компания 1win Charity подарила «Новогоднее тепло» пожилым людям

В преддверии новогодних праздников команда 1win Charity провела масштабную благотворительную инициативу «Новогоднее тепло с 1win», направленную на поддержку одиноких пенсионеров в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленинградской области.

Проект был направлен на то, чтобы подарить пожилым людям внимание, заботу и практическую помощь в период праздников (особенно тем, кто остался без семьи и не имеет возможности отметить Новый год в кругу близких). Проект стал логичным продолжением осенней акции, в рамках которой компания помогала пожилым людям, покупая их товары на улицах российских городов.

Инициатива «Новогоднее тепло с 1win» прошла в два ключевых этапа. Первым стал новогодний праздник в домах престарелых. Волонтеры 1win Charity организовали яркий праздничный вечер с представлением Деда Мороза и Снегурочки, музыкальным интерактивом с играми и песнями, а также с душевным общением с теми, кто не смог встретить праздник с близкими. Каждый участник получил персональный новогодний подарок, а для учреждений были закуплены и переданы нужные средства гигиены.

Второй этап был посвящен исполнению конкретных бытовых, но крайне важных желаний одиноких пенсионеров. Команда 1win Charity выяснила, в чем больше всего нуждаются пожилые люди, и закупила для них электрические чайники, микроволновые печи, домашний текстиль, товары для здоровья и другие необходимые вещи. Эти, казалось бы, простые вещи существенно облегчают повседневную жизнь, однако одинокие пенсионеры зачастую не могут себе этого позволить.

Фото: Пресс-служба 1win

Для нас важно было создать не просто материальную, а эмоциональную поддержку. Видеть искренние улыбки и слышать слова благодарности — самая большая награда. Это напоминание, что праздник — это прежде всего про внимание и человеческое тепло, — поделился один из волонтеров команды 1win Charity.

Благотворительная инициатива к Новому году была направлена не только на материальную помощь, но и на создание ощущения праздника, тепла и человеческого участия. Благодаря инициативе почти 200 пенсионеров получили поддержку, внимание и помощь.

В преддверии Нового года — праздника, ассоциирующегося с заботой и теплом, мы в 1win Charity решили поддержать тех, кому этого внимания не хватает. Так родилась идея помочь одиноким пенсионерам простыми подарками и радостными эмоциями праздника. Для пожилых людей, у которых за плечами огромный жизненный опыт, внимание, участие и ощущение, что ты не один, крайне важно. Мы хотели сделать этот праздник для них немного теплее, — отметили в 1win Charity.

Проект вновь подтвердил приверженность 1win социальной ответственности и стремление делать добрые дела, даря заботу тем, кто в ней особенно нуждается.

Ранее сообщалось, что с октября 2025 года команда 1win Charity реализовала одновременно два масштабных проекта в нашей стране. В рамках инициативы «Тепло внутри — тепло вокруг», которая уже охватила 10 городов России, волонтеры компании помогли приютам для животных и поддержали пенсионеров, торговавших домашними заготовками.