Скончался один из победителей первого чемпионата мира по хоккею с мячом

В 89 лет ушел из жизни победитель первого чемпионата мира по хоккею с мячом в составе сборной СССР Геннадий Водянов, сообщил ТАСС президент Федерации хоккея с мячом Московской области Вячеслав Манкос. Причиной стал перенесенный инсульт.

Он умер ночью в красногорской больнице. У него была бытовая травма, и на фоне этого случился инсульт. Его перевезли из Истры в Красногорск, помогали ему, врачи пытались его спасти, — поделился Манкос.

За свою спортивную карьеру Водянов представлял ЦСК МО, столичное «Динамо» и «Фили» и четырежды становился чемпионом Советского Союза. Помимо хоккея с мячом, он играл в хоккей с шайбой за воскресенский «Химик» и саратовский «Салют». Спортсмен также увлекался хоккеем на траве и представлял ЦСК МО в высшем дивизионе. В 1955 и 1956 годах он завоевал победы на Всесоюзных соревнованиях. В 1956 году его пригласили в сборную СССР по хоккею на траве.

