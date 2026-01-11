Атака США на Венесуэлу
11 января 2026 в 17:53

Скончался один из победителей первого чемпионата мира по хоккею с мячом

На 90-м году жизни после инсульта умер хоккеист Геннадий Водянов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В 89 лет ушел из жизни победитель первого чемпионата мира по хоккею с мячом в составе сборной СССР Геннадий Водянов, сообщил ТАСС президент Федерации хоккея с мячом Московской области Вячеслав Манкос. Причиной стал перенесенный инсульт.

Он умер ночью в красногорской больнице. У него была бытовая травма, и на фоне этого случился инсульт. Его перевезли из Истры в Красногорск, помогали ему, врачи пытались его спасти, — поделился Манкос.

За свою спортивную карьеру Водянов представлял ЦСК МО, столичное «Динамо» и «Фили» и четырежды становился чемпионом Советского Союза. Помимо хоккея с мячом, он играл в хоккей с шайбой за воскресенский «Химик» и саратовский «Салют». Спортсмен также увлекался хоккеем на траве и представлял ЦСК МО в высшем дивизионе. В 1955 и 1956 годах он завоевал победы на Всесоюзных соревнованиях. В 1956 году его пригласили в сборную СССР по хоккею на траве.

Сегодня, 11 января, стало известно о кончине Мухарбия Нурбиевича Киржинова — олимпийского чемпиона 1972 года по тяжелой атлетике. Спортсмену было 77 лет. Он ушел из жизни в больнице, где проходил лечение.

