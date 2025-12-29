Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 14:06

Дерипаска поручил вернуть россиян на турниры по хоккею с мячом

Дерипаска поручил добиться участия России в международных турнирах FIB

Олег Дерипаска Олег Дерипаска Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Российская федерация хоккея с мячом (ФХМР) под руководством нового президента Олега Дерипаски начала работу по возвращению отечественных сборных и клубов на международную арену, сообщил ТАСС. Первый вице-президент организации Евгений Иванушкин подтвердил в беседе с журналистами, что глава федерации поручил немедленно включиться в переговорный процесс с Международной федерацией хоккея с мячом (FIB).

Нужна глобальная проработка вопросов, не требующая задержек, необходимо уже включаться в процесс, — сказал Иванушкин.

Официальную позицию ФХМР планирует представить 17 января на конгрессе FIB, который пройдет в Финляндии. Федерация намерена заявить о готовности к сотрудничеству и полноценному участию в развитии мирового хоккея с мячом.

Россияне отстранены от международных соревнований под эгидой FIB с 2022 года, и грядущая встреча станет первым масштабным шагом по восстановлению спортивных прав за последние годы.

Ранее сообщалось, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) предоставила нейтральный статус российским горнолыжникам Александру Андриенко, Симону Ефимову и Ивану Кузнецову. Таким образом, список россиян, допущенных до международных соревнований, к 22 декабря расширился до 10 человек.

хоккей с мячом
Олег Дерипаска
спортсмены
соревнования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач ответила, существует ли безопасная доза алкоголя
В Сбере ответили на слухи о сбоях в работе своих приложений
Венки от Путина, речь Меньшовой, Собянин: как прошло прощание с Алентовой
Стало известно, где именно похоронили Алентову
Пожилого мужчину «обварило» кипятком в ванной
Премьер Польши оценил сроки мирных переговоров по Украине
IT-эксперт ответил, сколько будет стоить разработка игры Call of Duty в РФ
В ФШР отреагировали на поведение Карлсена после поражения от Артемьева
Германия сократила экспорт оружия на Украину почти в семь раз
Корпоративные банкротства в США достигли исторического максимума
Полпредом кабмина в судах вместо Барщевского стал Степанов
Покинувший РФ автопроизводитель решил зарегистрировать два товарных знака
Раскрыто место будущего захоронения Брижит Бардо
Гималайский медведь в Московском зоопарке впервые впал в спячку
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир в преддверии Нового года
В АТОР ответили, как не столкнуться с проблемами при въезде в Таиланд
На Западе заявили, что Путин переиграл Зеленского перед встречей с Трампом
«Не хватило амбиций»: гроссмейстер Шипов о выступлении Артемьева на ЧМ
Песков назвал решение, которым Зеленский может прекратить конфликт
Психиатр назвал главное преимущество Нового года без алкоголя
Дальше
Самое популярное
Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.