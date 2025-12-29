Дерипаска поручил вернуть россиян на турниры по хоккею с мячом

Российская федерация хоккея с мячом (ФХМР) под руководством нового президента Олега Дерипаски начала работу по возвращению отечественных сборных и клубов на международную арену, сообщил ТАСС. Первый вице-президент организации Евгений Иванушкин подтвердил в беседе с журналистами, что глава федерации поручил немедленно включиться в переговорный процесс с Международной федерацией хоккея с мячом (FIB).

Нужна глобальная проработка вопросов, не требующая задержек, необходимо уже включаться в процесс, — сказал Иванушкин.

Официальную позицию ФХМР планирует представить 17 января на конгрессе FIB, который пройдет в Финляндии. Федерация намерена заявить о готовности к сотрудничеству и полноценному участию в развитии мирового хоккея с мячом.

Россияне отстранены от международных соревнований под эгидой FIB с 2022 года, и грядущая встреча станет первым масштабным шагом по восстановлению спортивных прав за последние годы.

Ранее сообщалось, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) предоставила нейтральный статус российским горнолыжникам Александру Андриенко, Симону Ефимову и Ивану Кузнецову. Таким образом, список россиян, допущенных до международных соревнований, к 22 декабря расширился до 10 человек.