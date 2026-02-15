Дерипаска раскрыл ключевую проблему Европы

Ключевой проблемой для Европы является не Россия, а ее неспособность конкурировать с глобальным Югом, написал в Telegram-канале бизнесмен Олег Дерипаска. Так он прокомментировал итоги одной из дискуссий на Мюнхенской конференции по безопасности.

Стареющий миллиард Запада не сможет конкурировать с Глобальным Югом — ни в экономическом, ни в военном аспекте. Это и есть основная угроза сытой жизни Старого Света, — написал Дерипаска.

Бизнесмен привел примеры прозвучавших в Мюнхене тезисов. Глава МИД Швеции Мария Стэнергард призвала к усилению давления на Россию, включая полный запрет морских услуг для российского энергетического экспорта и эмбарго на импорт удобрений, выразив недовольство медленным согласованием санкций в ЕС.

Американский сенатор Ричард Блументаль предложил сконцентрироваться на давлении на страны, продолжающие торговлю с Россией, в том числе на Китай и Индию. Сам Дерипаска назвал подобные выводы западных политиков «абсолютно ошибочными».

До этого Дерипаска заявил, что России необходимо осудить всех, кто пытается распорядиться замороженными активами. Он добавил, что наказание должно включать не только тюремные сроки, но и конфискацию имущества. По словам бизнесмена, замороженной суммы хватит для развития Сибири. Дерипаска также добавил, что при желании можно привлечь к делу юристов из западных стран.