Дерипаска дал совет, как бороться с «потрошителями» российских активов

Российской Федерации нужно осудить всех тех, кто причастен к попыткам «распотрошить» замороженные активы, заявил бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале. Он также призвал конфисковать имущество тех, кто хочет присвоить себе деньги.

Остановить их сможет только вынесенный российским судом обвинительный приговор, где, кроме срока, должна предусматриваться и конфискация имущества каждого участника — от секретарей, стенографирующих заседания всяких еврокомитетов, и юристов, дающих «ценные» советы, до министров Евросоюза, — высказался он.

Бизнесмен отметил, что с учетом начисленных процентов речь идет уже о сумме порядка «полутриллиона долларов», которой хватит, по его словам, для освоения Сибири. При желании можно привлечь квалифицированных юристов из тех же западных стран, резюмировал он.

Ранее глава МИД Бельгии Максим Прево заявил, что страна выступает против конфискации российских активов. По его словам, такие меры способны подорвать финансовую стабильность в Европе. Министр подчеркнул, что активы должны оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не возместит ущерб. При этом он напомнил, что доходы от этих средств уже направляются на поддержку Украины.