Французская полиция задержала 40 человек из-за инцидента у Эйфелевой башни BFMTV: полиция задержала 40 человек после запуска фейерверков у Эйфелевой башни

Полиция французской столицы провела массовые задержания после несанкционированного запуска пиротехники в непосредственной близости от Эйфелевой башни, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на правоохранительные органы. Инцидент произошел на площади Варсови и площади Трокадеро, где были использованы дымовые шашки и фейерверки.

В результате было задержано 40 человек. По данным полиции, обошлось без пострадавших. При этом правоохранители вмешались в ситуацию, увидев происходящее на камерах видеонаблюдения.

Парижская полиция задержала 40 человек в субботу… после того, как были использованы дымовые шашки и фейерверки на площади Варсови и площади Трокадеро, — говорится в сообщении канала.

Полицейские намерены провести расследование по факту произошедшего для установления всех обстоятельств и мотивов. Они отметили, что инцидент особенно опасен в предновогодний период, когда подобные действия могут создать панику и представлять реальную угрозу.

Ранее сообщалось, что жители московского района Западное Дегунино столкнулись с постоянными пиротехническими хулиганствами в предновогодний период. Группа подростков уже более двух недель ежедневно запускает петарды и фейерверки во дворах жилых домов и с крыш, создавая опасность и беспокоя местных жителей.