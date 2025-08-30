День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 11:50

В Бельгии раскрыли, к чему приведет конфискация активов России

Глава МИД Бельгии Прево высказался против любой конфискации активов России

Максим Прево Максим Прево Фото: Jonas Roosens/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бельгия занимает позицию против любой конфискации активов России, сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД страны Максима Прево, который прибыл на неформальную встречу министров иностранных дел ЕС в Копенгагене. Он пояснил, что подобные действия могут подорвать финансовую стабильность в Европе.

Бельгия против любой конфискации российских активов, которые должны выступать рычагом давления на Россию. Бельгия считает, что активы должны оставаться замороженными, пока Россия не оплатит весь ущерб. Европа уже использует доходы от этих активов на поддержку Украины, — сказал министр.

Ранее аналитик Игорь Юшков говорил, что около $300 млрд (24 трлн рублей) из замороженных золотовалютных резервов России находятся на территории Европы. По словам эксперта, для России принципиально важным вопросом остается снятие санкционных ограничений с активов Центрального Банка с целью возврата этих средств.

До этого поступала информация о том, что Европейская комиссия осуществила перевод третьего транша финансовой помощи Украине на сумму €1,6 млрд (148 млрд рублей). Данные средства были получены от доходов по замороженным активам ЦБ РФ.

Евросоюз
конфискации
активы
Бельгия
