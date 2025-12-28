Лавров подтвердил готовность к сотрудничеству с США по Украине Лавров заявил, что РФ готова работать с США над договоренностями по Украине

Российская сторона заинтересована в продолжении переговорной работы с американскими коллегами для достижения устойчивых договоренностей по урегулированию конфликта на Украине, заявил ТАСС министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он отметил, что Москва ценит усилия администрации президента Дональда Трампа, направленные на поиск мирного решения.

Ценим усилия президента США Дональда Трампа и его команды по достижению мирного урегулирования. Нацелены на дальнейшее взаимодействие с американскими переговорщиками по выработке устойчивых договоренностей, устраняющих первопричины конфликта, — сказал он.

Заявление прозвучало на фоне обнародования Киевом собственного плана урегулирования из 20 пунктов, который, по словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, кардинально отличается от тех 27 пунктов, что обсуждаются в российско-американских контактах. Украинская версия включает такие положения, как фиксированная численность ВСУ, безъядерный статус, гарантии безопасности, вступление в ЕС и другие вопросы. Однако по ключевым темам — территориям и Запорожской АЭС — компромисс между США и Украиной, согласно документу, не достигнут.

Ранее Лавров заметил, что российская армия «прочно завладела» стратегической инициативой в зоне боевых действий. Он констатировал, что, несмотря на попытки Киева изменить положение, ключевое преимущество остается за российскими войсками.