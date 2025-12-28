У блогера-миллионника отобрали искалеченную маленькую львицу Больную маленькую львицу спасли от блогера в Москве и передали ветеринарам

Маленькую львицу с тяжелейшими травмами 25 декабря изъяли у популярного столичного блогера-миллионника, сообщили газете «Известия» представители парка «Земля прайда». Животное, которое использовали как живой аксессуар для фото, теперь находится на лечении в зоопарке.

Хищницу содержали в апартаментах комплекса «Москва-Сити». При осмотре у нее обнаружили серьезные повреждения позвоночника, переломы трех лап и хвоста. Состояние детеныша вызывает серьезные опасения у специалистов, которые пока делают очень осторожные прогнозы.

Малышка-львица с поломанной спиной жива, получает огромную терапию, чтобы буквально не сходить с ума от боли <…>. Совсем хрупкие кости, которые почти полностью прозрачны, — рассказали в парке «Земля прайда».

По словам владельца детеныша, он купил львенка по объявлению. Волонтеры отмечают, что подобные незаконные предложения о продаже диких животных в Сети — не редкость.

Ранее сообщалось, что во время прокурорской проверки в Москве выявили незаконное использование льва и львенка для коммерческих фотосессий. По данным следствия, животных перевозили по регионам без лицензии и содержания в установленных законом условиях.