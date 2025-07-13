Лев и львенок оказались в Московском зоопарке после прокурорской проверки В Московский зоопарк передали незаконно использовавшихся для фотосессий львов

Во время прокурорской проверки в Москве выявили незаконное использование льва и львенка для коммерческих фотосессий, сообщает пресс-служба столичного ведомства. По данным следствия, животных перевозили по регионам без лицензии и содержания в установленных законом условиях.

Животные фактически работают «реквизитом» для фотосессий. <...> При этом у владельцев животных лицензия на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках либо зоосадах отсутствует, а животных перевозят в различные регионы страны, — говорится в сообщении.

Проверка началась после мониторинга информации в интернете. В одном из частных жилых домов Москвы организаторы проводили платные фотосессии со львами. Нарушители не имели необходимых документов, а также не обеспечивали безопасность людей во время съемок. Животные были изъяты и переданы в Московский зоопарк. Возбуждено административное дело по факту нарушения условий содержания животных, охраняемых СИТЕС.

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