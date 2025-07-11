Волонтеры прибыли на Камчатку спасать запутавшегося детеныша косатки

Два волонтера из организации помощи морским животным «Друзья океана», Вячеслав Козлов и Павел Ткаченко, прибыли на Камчатку, чтобы вызволить детеныша косатки, который запутался в пластиковой веревке у мыса Зеленый, пишет 360.ru. Они покинули Петропавловск-Камчатский и направляются к месту спасательной операции.

Надеемся, что у нас все получится, — поделился Козлов.

Волонтеры отметили отзывчивость местных жителей. По словам Ткаченко, пока все идет «без сучка без задоринки». Они рассчитывают добраться до пункта назначения сегодня.

Ранее в Авачинском заливе у побережья Камчатки исследователи обнаружили новорожденного детеныша косатки, запутавшегося в пластиковой ленте. Этот мусор представляет серьезную угрозу для жизни морского млекопитающего. Ученые отметили, что появление потомства у косаток в Авачинском заливе происходит нечасто, а шансы на выживание новорожденных особенно низки.