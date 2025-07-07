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07 июля 2025 в 10:05

Детеныш косатки попал в пластиковую ловушку на Камчатке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Авачинском заливе у побережья Камчатки исследователи обнаружили новорожденного детеныша косатки, запутавшегося в пластиковой ленте, сообщает дальневосточный проект по косаткам FEROP. Этот мусор представляет серьезную угрозу для жизни морского млекопитающего.

Совсем крошечный, он попал в петлю пластиковой ленты или веревки — мусора, оставленного человеком. Сейчас его тело сжимает эта веревка. Детеныши в этом возрасте быстро растут, и страшно представить, что с ним будет дальше, — говорится в сообщении проекта.

Наблюдения за самкой с детенышем велись в районе мыса Шипунского. Ученые отмечают, что появление потомства у косаток в Авачинском заливе происходит нечасто, а шансы на выживание новорожденных особенно низки. По данным специалистов, детеныш пока сохраняет активность и держится рядом с матерью. Руководитель научных экспедиций FEROP Татьяна Ивкович заявила, что команда намерена как можно скорее помочь животному.

Ранее свыше 150 малых косаток выбросились на берег на северо-западе острова Тасмания, 14 из них погибли. Животных обнаружили недалеко от места, где река Артур впадает в океан.

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